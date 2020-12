Lunedì 7 dicembre è stata trasmessa la 24esima puntata del Grande Fratello Vip 5. Tra i vari argomenti trattati da Alfonso Signorini c'è anche l'infanzia difficile di Selvaggia Roma. Mentre la 31enne raccontava ai telespettatori la sua storia, Eliana Michelazzo ha sostenuto una cosa diversa su Instagram. A detta dell'influencer, Selvaggia starebbe recitando un copione.

La storia della gieffina

Durante la settimana Selvaggia Roma si è confidata con Maria Teresa Ruta. La 31enne romana ha parlato dell'infanzia difficile e del rapporto conflittuale avuto con suo padre. In occasione della 24esima puntata del reality show, la gieffina ha ribadito di avere una madre italiana e un padre tunisino.

Inoltre, ha confidato che in passato è stata protagonista di atti autolesionistici e di avere tentato il suicidio, a causa della mancanza di suo padre.

L'ex compagna di Francesco Chiofalo ha ammesso di essere stata molto male quando suo padre l'avrebbe ripudiata come figlia. Tra le lacrime la gieffina ha riferito che oggi suo padre si è sposato e ha un figlio, mentre sua madre non si è più rifatta una vita. Nel sentire la narrazione della sua storia Selvaggia è scoppiata in lacrime.

La versione della Michelazzo

Mentre andava in onda la storia di Selvaggia Roma, Eliana Michelazzo su Instagram ha fornito la sua versione dei fatti. A detta dell'influencer, la gieffina non avrebbe raccontato la verità. Tramite una serie di Instagram stories, Eliana ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta per la sua sincerità.

A chi si è commosso per la storia della Roma invece, Michelazzo ha chiosato: "Le lacrime false non portano a nulla. Anzi, le persone vogliono sapere se si toglie la maschera". In un'altra storia, la diretta interessata ha spiegato Selvaggia ha un padre: "Due anni fa sei stata da lui in Tunisia". Eliana ha ribadito che Selvaggia abbia detto delle falsità davanti a milioni di telespettatori.

Infine, ha specificato che lei non ha alcuna voglia di assistere a queste cose. Ma non è finita qui, perché Eliana ha speso delle parole di stima nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Secondo Michelazzo, l'ex moglie di Flavio Briatore è una donna di sani principi, per questo motivo al Grande Fratello Vip si è sempre comportata in un certo modo.

Tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma non corre affatto buon sangue.

Le due ragazze erano molto amiche, ma poi qualcosa si è incrinato. Come riferito dall'influencer in una vecchia intervista, l'ex protagonista di Temptation Island le avrebbe rubato dei vestiti e anche dei gioielli costosi. Da quel momento tra le due ragazze è iniziata una vera e propria guerra. A questo punto non è escluso che Alfonso Signorini non decida nelle prossime puntate del GF Vip di creare un confronto tra Eliana e Selvaggia.