L'ingresso di Giulia Salemi all'interno del GF Vip ha portato scompiglio nella casa di Cinecittà, creando non pochi problemi ad Elisabetta Gregoraci. L'ex moglie di Flavio Briatore ha conosciuto in passato l'influencer piacentina e, al momento, i rapporti fra le due sono difficili. La mamma di Nathan non avrebbe digerito alcune attenzioni che l'ex fidanzata di Francesco Monte avrebbe avuto, a detta sua, nei confronti del suo ex marito. Nella serata di martedì 1° dicembre, Elisabetta ha pianto, confessando di avere visto con i suoi occhi Giulia e Briatore. La Salemi si è sfogata con Selvaggia Roma.

Elisabetta Gregoraci avrebbe visto Giulia Salemi e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci nutre un risentimento nei confronti di Giulia Salemi. Secondo la conduttrice, la scrittrice di 'Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato' aveva chiesto vacanze in Sardegna gratis al suo ex marito e, inoltre, avrebbe avuto uno scambio di messaggi con lui. Elisabetta ha affermato di essere accanto a Flavio da 15 anni, sia nei momenti facili che in quelli difficili, dove lei è sempre stata presente. Riguardo ai locali della movida di Briatore, la Gregoraci ha detto di averlo sempre aiutato nelle pubbliche relazioni. La calabrese ha poi affermato che fra il suo ex marito e Giulia Salemi non ci sarebbero stati solo messaggi scritti: ''Ci sono stati atteggiamenti che ho visto con i miei occhi''.

Giulia Salemi si sfoga con Selvaggia Roma

La Gregoraci ha proseguito dicendo che non voleva entrare nel merito di quei discorsi, ma non voleva nemmeno passare per una donna snob, quando sarebbe stata Giulia a fare la smorfiosa con Flavio Briatore. La Salemi, nel frattempo, delusa e triste per l'accaduto, ha trovato conforto in Selvaggia Roma.

L'influencer è scoppiata a piangere e ha detto che nella casa del Grande Fratello non esistono differenze e si azzerano gli stati sociali, ma nella vita reale esistono. Giulia ha detto che nella sua vita ha incontrato, nel corso degli anni, molte persone che l'hanno fatta sentire inferiore, ed Elisabetta Gregoraci è una di queste.

Per la Salemi è assurdo che, per aver usato come battuta il termine 'snobettina' per descrivere la Gregoraci, si sia scatenata una lite fra le due. Giulia non trova giusto essere accusata da Elisabetta di aver commesso le peggio cose: ''Vedevi le facce e le smorfie che faceva? Lei è incattivita''. Al momento, sia Giulia Salemi che Elisabetta Gregoraci sono in nomination insieme ad altri quattro concorrenti. Non resta che attendere ulteriori dettagli sulla vicenda o un eventuale intervento di Flavio Briatore al Grande Fratello.