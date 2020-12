Arrivano le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, giunta ormai in Italia alla sua sedicesima stagione di programmazione. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda su Rete 4 dal 6 al 12 dicembre 2020, tutti i giorni a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi di Christoph con la legge, sugli intrighi di Ariane, sulla crisi vissuta da Robert per l'abbandono di Eva, sul ritorno di Valentina e Fabien al Furstenhof e sul triangolo formato da Bela, Paul e Lucy.

Bela si mette a dieta

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Lucy e Paul si alleneranno insieme cercando invano di nascondere i sentimenti che provano l'uno per l'altra.

Werner cercherà di mettere sotto pressione Ariane quando verrà a sapere che Christoph gli ha venduto illegalmente le sue quote del Furstenhof. Anche Linda noterà gli intrighi orditi da Ariane, iniziando a dubitare della sua buona fede.

Resasi conto di non riuscire più a controllare i suoi sentimenti per Paul, Lucy deciderà di partecipare alla corsa campestre insieme a Bela. Quest'ultimo accetterà volentieri di accontentare la fidanzata anche se, alla fine, scoprirà che Lucy vuole gareggiare con lui per allontanarsi da Paul per cui prova qualcosa di importante. Saputo ciò, Bela non chiederà spiegazioni alla fidanzata, anzi deciderà di mettersi a dieta per rendersi migliore di Paul agli occhi della sua amata.

Pur essendo ancora innamorata di Tim, Franzi deciderà di ignorare la sua dichiarazione d'amore e concentrarsi su Steffen. Dopo la partenza di Eva, i Sonnbichler si renderanno conto del dolore di Robert e cercheranno di aiutarlo nonostante le sue reticenze.

Nero viene ferito

Christoph potrebbe evitare di essere arrestato patteggiando col pubblico ministero.

Ariane lo verrà a sapere e cercherà in tutti i modi di impedire all'albergatore di recarsi in tribunale. Il giorno dell'udienza, infatti, Christoph scoprirà che la sua auto non parte a causa di un malfunzionamento e che qualcuno gli ha rubato il cellulare. Per queste ragioni, il Saalfeld non riuscirà a presenziare all'udienza e finirà per essere costretto ad affrontare un processo.

Convinta che Eva sia partita a causa di un tradimento di Robert, Natascha se la prenderà ingiustamente con Robert. Alla fine, la donna comprenderà l'innocenza del Saalfeld e deciderà di rintracciare Eva per scoprire dove si trova. Franzi riuscirà ad organizzare una degustazione di sidro con l'aiuto di Steffen. Più tardi, Steffen e Tim discuteranno animatamente nelle stalle danneggiando involontariamente il povero Nero. Linda metterà in guardia Christoph dagli intrighi di Ariane, mentre Valentina e Fabien ritorneranno al Furstenhof per far visita ai loro familiari.

Bela si sente male

Avendo esagerato con la dieta e con gli allenamenti, Bela avrà un malore di fronte a Paul che lo soccorrerà immediatamente.

Poco dopo, il giovane sfogherà la rabbia e le privazioni della dieta, concedendosi un enorme abbuffata che lo lascerà col morale a terra. Franzi farà arrabbiare Steffen, dandogli buca per aiutare Tim a curare Nero. Natascha si recherà ad Amburgo per sottoporsi ad un piccolo intervento di chirurgia estetica, mentre Ariane accetterà di sposare Christoph. Valentina origlierà una conversazione fra Robert e Werner, scoprendo che i suoi genitori si sono lasciati.