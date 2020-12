La vigilia di Natale degli ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata all'insegna della famiglia. Francesco Oppini ha cenato con la sua fidanzata e mamma Alba Parietti e ha rivelato le sue preferenze per i concorrenti rimasti in gioco nella casa di Cinecittà, non dimenticandosi del suo amico Tommaso Zorzi. Elisabetta Gregoraci ha trascorso la serata in compagnia dell'ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. Anche per Guenda Goria una vigilia in famiglia, mentre Matilde Brandi ed Enock hanno dedicato il loro tempo ai nipoti. Su Instagram è apparsa anche un'impaziente Franceska Pepe, che ha aspettato con ansia lo scoccare della mezzanotte.

GF Vip, Francesco Oppini fa il tifo per Tommaso Zorzi

Francesco Oppini, che da qualche settimana ha abbandonato la casa più spiata d'Italia di sua volontà per potersi ricongiungere con la fidanzata Cristina, ha trascorso insieme a lei e la mamma la sera della vigilia di Natale. Alba Parietti ha pubblicato un video della cena sul suo profilo Instagram e ha rivelato che, fra una portata e l'altra, l'argomento principale è stato il Grande Fratello Vip. Francesco e tutti i commensali presenti sono stati concordi nel confermare la loro preferenza per Tommaso Zorzi. Oppini ha rivelato che tifa anche per altri concorrenti, fra cui Stefania Orlando e Andrea Zelletta.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore riuniti per la vigilia di Natale

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, tramite le simili storie su Instagram, hanno fatto capire che hanno trascorso la serata del 24 dicembre insieme, accanto al loro figlio Nathan Falco.

All'interno della casa del GF Vip la showgirl calabrese aveva manifestato sofferenza per il prolungamento del reality oltre Natale e, pensando di dover trascorrere le festività lontano dal suo primogenito, ha preferito abbandonare il gioco in anticipo.

Guenda, Enock e Matilde in famiglia, Franceska Pepe ironica

Guenda Goria ha trascorso la vigilia in famiglia insieme a suo papà Amedeo Goria.

Quest'ultimo ha pubblicato due scatti sul suo profilo Instagram insieme alla figlia, che per l'occasione ha indossato un abito rosso. Enock e Brandi, invece, hanno passato il 24 dicembre anche in compagnia dei loro nipoti. Mentre il calciatore si è dilettato insieme a loro a fare dei balletti, Matilde ha pubblicato due scatti insieme alle nipotine accanto all'albero di Natale.

Più ironica Franceska Pepe, che su Instagram ha manifestato la sua impazienza per aprire i regali e poter urlare: ''Sorpresone!''.