Sonia Lorenzini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nella puntata andata in onda venerdì 11 dicembre e il suo ingresso ha portato scompiglio fra i gieffini. Tommaso Zorzi e l'ex tronista di Uomini e Donne hanno avuto screzi in passato e, non appena si sono rivisti nella casa più spiata d'Italia, hanno iniziato un battibecco, sfociato in una lite dopo la diretta di Canale 5.

Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini: confronto durante la diretta del GF Vip

Alfonso Signorini, prima di far diventare Sonia una concorrente ufficiale del GF Vip, ha voluto organizzare uno scherzo a Cristiano Malgioglio con la complicità della Lorenzini.

Il cantante non ha riconosciuto l'influencer e il conduttore ha chiamato in suo soccorso Tommaso Zorzi. Non appena l'ex protagonista di 'Riccanza' ha visto chi aveva di fronte, ha esclamato: ''Ah va beh, ma siamo al completo amore, sento i rumori del circo''. Sonia Lorenzini si è rivolta a Tommaso dicendo: ''Volevo chiarire però delle cose che ci sono state tra di noi che non mi sono piaciute troppo''. La conversazione fra i due è stata interrotta da Alfonso Signorini che ha comunicato che l'ex tronista poteva entrare in casa come nuova concorrente. Dopo la diretta, Sonia ha voluto proseguire il chiarimento con Tommaso e i due gieffini hanno litigato.

Lite dopo la diretta del GF Vip fra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi

Sonia non ha digerito la battuta riguardo al suo arrivo nella casa più spiata d'Italia 'direttamente dal circo' fatta da Zorzi sul suo conto.

La Lorenzini ha detto a Tommaso di smetterla di dire di non conoscerla, quando l'influencer saprebbe benissimo chi è lei e ha voluto ricordare un episodio avvenuto in passato. L'ex protagonista di 'Riccanza' avrebbe pubblicato uno scatto dell'ex tronista sul suo profilo social e, il giorno seguente, avrebbe finto di non sapere chi fosse. Il gieffino, a tal proposito, ha esclamato: ''Chi abbiamo qua?

Anna Magnani?''.

Tommaso Zorzi faceva storie IG su Sonia Lorenzini

L'influencer mantovana ha affermato che spesso è stata protagonista delle storie Instagram di Tommaso che, sentendo questa affermazione, le ha detto: ''Io vado avanti grazie a Sonia Lorenzini''. La lite è proseguita e l'ex fidanzata di Emanuele Mauti ha risposto per le rime a Zorzi: ''Io non vado avanti grazie a te, quindi placati''.

L'ultima volta che il gieffino avrebbe inserito sui social menzioni riguardo alla influencer lombarda, l'avrebbe fatto in un modo poco piacevole e Sonia ha voluto ricordare l'episodio: ''Hai fatto il conato del vomito di fronte alla mia faccia'', per poi esclamare: ''Vergognati''. Tommaso si è messo a ridere e ha detto di non ricordarsi di quell'episodio, ma ha affermato che conoscendosi potrebbe anche essere accaduto.