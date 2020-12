Venerdì 18 dicembre su Canale 5 dalle 21:35 è stata trasmessa una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. All'interno della casa più spiata d'Italia hanno fatto il loro ingresso quattro nuovi concorrenti: Carlotta Dell'Isola, Cecilia Capriotti, Andrea Zenga e Mario Ermito. Stando ad alcune indiscrezioni pare che l'attore nei mesi scorsi abbia corteggiato a lungo Sonia Lorenzini ma avrebbe sempre ricevuto un due di picche.

I presunti messaggi

Dopo l'ingresso di Mari Ermito nella casa più spiata d'Italia, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sul rapporto con Sonia Lorenzini. Stando alle indiscrezioni, infatti, pare che Mario in passato abbia corteggiato a lungo l'ex tronista di Uomini e Donne.

Terminata la 27esima puntata la stessa Sonia ha ammesso di avere ricevuto dei messaggi da Ermito, ma lei avrebbe sempre rifiutato le avances. La giovane ha confidato di essere stata contattata in un momento particolare della sua vita: dopo l'addio a Federico Piccinato aveva bisogno di ritrovare sé stessa, per questo era partita per un lungo viaggio da sola. A rivelare il contenuto dei messaggi scambiati fra Mario e Sonia, ci ha pensato Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha esordito: "Ermito è pazzo della Lorenzini". Dopo alcuni messaggi inviati ma senza avere mai ricevuto una risposta, a settembre il 29enne avrebbe rimproverato l'influencer di essere sparita nel nulla.

Mario ostinato dopo il rifiuto

In una chat scambiata con l'ex tronista, Mario avrebbe invitato la giovane a non chiudersi in sé stessa.

Al contrario l'avrebbe spronata a trovare una chiave di lettura diversa: "Non pensare alla nostra conoscenza con un fine". Ermito senza mezzi termini avrebbe fatto un appello alla 31enne: "Viviamoci il presente". Infine, l'attore avrebbe chiosato: "Sonia ci penso io a tirarti su di morale". Di fronte al rifiuto della diretta interessata, Mario non si sarebbe affatto scoraggiato.

Complice una serata all'insegna del buon vino, Ermito avrebbe detto alla Lorenzini di averla sognata: "Finalmente nel sogno ci eravamo incontrati". A quel punto i due sarebbero finiti a parlare delle loro case. Mario Ermito ne avrebbe approfittato per invitare la giovane durante un week end. Siccome l'invito era arrivato il 29 ottobre, Sonia rispose che non aveva tempo e non poteva spostarsi da una regione all'altra per via delle restrizioni anti-contagio.

In seguito all'ennesimo due di picche, il diretto interessato avrebbe deciso di darci un taglio: "Non forziamo le cose, vedremo". Dal momento che Ermito ha mostrato di essere realmente interessato alla Lorenzini, non è escluso che non torni a corteggiare l'influencer. D'altronde i due non hanno mai avuto modo di vedersi di persona mentre ora si trovano entrambi "reclusi" al Grande Fratello Vip.