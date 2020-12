Sonia Lorenzini è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Parlando con Maria Teresa Ruta, l'ex tronista di Uomini e Donne per la prima volta ha svelato i motivi dell'addio con Federico Piccinato. A detta della 31enne, c'erano molti problemi di fondo. Ma non solo, il suo ex fidanzato in due anni e mezzo di relazione non le avrebbe mai detto la parola "ti amo".

La confidenza della Lorenzini

Sonia Lorenzini venerdì 11 dicembre è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 5 insieme a Samantha De Grenet e Filippo Nardi. La 31enne si è resa subito protagonista di uno scontro al vetriolo con Tommaso Zorzi.

In seguito alla lite con il web influencer, Sonia ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. Per far sentire a suo agio la nuova coinquilina, Maria Teresa Ruta ha invitato Lorenzini ad andare nella sauna.

Durante lo sfogo, Sonia ha riferito alla Ruta di essere single da qualche mese. La giovane ha spiegato di avere chiuso una storia di due anni e mezzo, in cui aveva investito tanto. Lorenzini, infatti, ha spiegato che aveva anche acquistato casa con il suo compagno e sperava che lui fosse il suo "per sempre". Alla domanda di Maria Teresa sul perché la favola d'amore fosse giunta al capolinea, Sonia ha chiosato: "C'erano tanti problemi di fondo". Successivamente la 31enne ha aggiunto ulteriori dettagli: “Un ti amo che non è mai arrivato. No, non melo ha mai detto”.

Insomma, la diretta interessata ha lasciato intendere che in due anni e mezzo di relazione non ha mai sentito pronunciare dal suo fidanzato la “parolina magica”. In un primo momento Sonia ha riferito che non riteneva importante sentirsi dire un "ti amo", poiché era convinta che ognuno aveva i suoi tempi. In un secondo momento, però, ha capito che era importante.

Le parole di Sonia Lorenzini sulla rottura con Federico Piccinato sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. Al momento dell'addio, i due diretti interessati non aveva mai voluto svelare i motivi. Giorno dopo giorno, i fan della coppia si erano rassegnati. Oggi invece, Sonia potrebbe essersi voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe oppure potrebbe essersi semplicemente scordata delle telecamere.

Sonia vs Tommaso

Al termine della 26esima puntata del Grande Fratello Vip 5, Sonia Lorenzini ha avuto un duro scontro con Tommaso Zorzi. La 31enne ha rimproverato l'ex star di "Riccanza" di non essersi comportato bene nei suoi confronti: "Sei un bugiardo devi raccontare come sono andate le cose".

La nuova concorrente del reality show di Canale 5 ha spiegato che Tommaso in passato l'avrebbe presa in giro sulle stories di Instagram facendo in modo esplicito il suo nome e cognome. Successivamente non avrebbe avuto neanche il coraggio di salutarla in pubblico. A quel punto Tommaso ha invitato Sonia a non rivolgergli la parola ed ignorarlo. A detta del 25enne, Lorenzini si sarebbe approfittata della sua stanchezza essendo "recluso" nella Casa di Cinecittà da 90 giorni.

Infine, Zorzi ha tagliato corto: "Se vuole il teatrino io le do anche quello".