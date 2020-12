A circa 24 ore da una nuova puntata del GF Vip, Dayane è stata sorpresa dalle telecamere mentre faceva ipotesi sulla nomination che sarà chiamata a fare. La modella ha palesato l'antipatia che prova per due veterani del gruppo, ma ha anche detto che non li voterà perché sa che sono tra i preferiti del pubblico. Un'altra vippona che Mello vorrebbe fuori è Giulia Salemi: la brasiliana ha precisato di non nominare l'influencer soltanto perché sua figlia Sofia le vuole tanto bene.

I ragionamenti di Dayane prima della puntata del GF Vip

Lunedì 28 dicembre Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata del GF Vip, la penultima prima della fine dell'anno.

Tra le tante cose che accadranno in diretta, c'è anche l'eliminazione definitiva di un concorrente e le nuove nomination che i vipponi saranno chiamati a fare a fine serata.

Proprio in prospettiva di questo momento, Dayane ha cominciato a ragionare su quale compagno di reality voterà: anche se sono un bel po' i coinquilini che non sopporta, Mello sostiene di non poterli nominare per un motivo per preciso.

"Due o tre dei vecchi mi stanno sul c... Ma due di questi sono tra i preferiti del pubblico. Questo è un problema, perché non so se faccio la cosa giusta", ha fatto sapere la brasiliana in merito alla "strategia" che sta pensando di mettere in atto già a partire dalla prossima puntata.

"Tommaso e Stefania non usciranno mai, sono i preferiti del pubblico fuori e ormai l'ho capito.

Chi mi resta?", ha proseguito la modella nella chiacchierata in giardino che ha avuto con Mario Ermito in queste ore.

L'attacco a Giulia Salemi al GF Vip

Dayane ha ricordato che anche Maria Teresa piace tanto al pubblico, non a caso ha superato 15 nomination da settembre ad oggi: "Mettere uno dei forti è una stupidata, non so che fare".

La modella, dunque, si è detta parecchio in difficoltà sulla nomination che sarà chiamata a fare il 28 dicembre: sebbene abbia due/tre nomi di concorrenti che vorrebbe fuori dal GF Vip per incompatibilità, Mello ha precisato che non li voterà perché non vuole andare contro le preferenze dei telespettatori.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Una vippona che sembra non andare molto a genio alla brasiliana, è Giulia Salemi, tant'è che sul suo conto ha detto: "Lei è l'unica che avrei voluto votare con tanta voglia, il problema è che Sofia la conosce e le vuole bene".

Anticipazioni GF Vip del 28 dicembre

Le nomination che Dayane sta meditando di fare, sono soltanto uno degli ingredienti della 28esima puntata del GF Vip.

Le anticipazioni che sono state date sulla diretta di domani sera, informano i telespettatori della partecipazione di un ospite d'eccezione: Maria De Filippi si collegherà con lo studio e con la casa, ma i suoi interventi dovrebbero essere a sorpresa, senza alcun accordo con gli autori.

Sempre lunedì 28 dicembre, Andrea Zelletta si confronterà con la fidanzata Natalia: lo strano regalo di Natale che Paragoni ha fatto al compagno, ha spinto gli addetti ai lavori a convocarla per un chiarimento immediato tra le mura di Cinecittà.

La prossima eliminazione riguarderà uno tra Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet: il vippone meno votato dovrà lasciare definitivamente il gioco, rinunciando alla possibilità di prendere parte allo speciale di Capodanno del 31 dicembre direttamente dalla casa più spiata d'Italia.