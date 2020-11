Momenti di riflessione per Dayane Mello all'interno del Grande Fratello Vip 2020. La bella modella brasiliana, dopo l'aperitivo a sorpresa con Alfonso Signorini, il 27 novembre, ha pensato molto alle parole del conduttore del reality e ha deciso di confidarsi con Rosalinda Cannavò. Tra le due, dentro la casa più spiata d'Italia si è instaurato un rapporto speciale e, anche per questo, Mello ha scelto di parlare a cuore aperto con l'attrice.

Le ragazze, inoltre, prima dell'ingresso del conduttore, si erano lasciate andare ad un altro bacio intenso, segno che potrebbe esserci qualcosa in più di una semplice amicizia.

Rosalinda, fuori dal GF Vip 2020, ha un fidanzato che la attende e nei giorni scorsi aveva detto alla stessa Dayane di essere molto preoccupata perché convinta di aver fatto il passo più lungo della gamba e di aspettarsi una grossa litigata con lui.

Dayane Mello: 'Ho spesso messo dei paletti'

La brasiliana e la siciliana hanno parlato in sala da pranzo dopo la sorpresa di Alfonso Signorini. Dayane ha ammesso di mettere dei paletti nei rapporti con gli altri. Rosalida, però, dalla sua ha provato a rasserenare la ragazza evidenziando che, in realtà, è molto sensibile. "Io ho conosciuto la vera Dayane", ha affermato l'attrice. Mello ha replicato di dover lavorare abbastanza su questo lato del suo carattere.

Cannavò ha continuato ad esprimersi in modo dolce e protettivo nei confronti della coinquilina con cui sta condividendo un percorso molto speciale. La siciliana ha, così, invitato Dayane a tentare di non attaccare per forza le altre persone. Non tutti hanno intenzione di tradirla, evidenzia Rosalinda dichiarando di volerle bene proprio per come è.

A quel punto è giunto un abbraccio intenso tra le due concorrenti.

"Tu mi capisci meglio di chiunque altro", ha detto la modella. Non sono mancati, in passato, le discussioni anche con la stessa Rosalinda. Dayane ha toccato anche questo argomento, chiedendo scusa e affermando che il suo modo di agire, attaccando chi le sta intorno è, in realtà, uno scudo per proteggersi dall'esterno.

Rosalinda, mentre continuava a stringerla tra le sue braccia ha provato a tranquillizzarla, affermando di essere lì per aiutarla. "Ti amo davvero. Sei una mia amica", ha dichiarato l'attrice, invitandola ad essere pronta per continuare l'avventura all'interno del Grande Fratello Vip 2020 insieme.

Dayane e Rosalinda: un altro bacio saffico

Mentre una telecamera del Grande Fratello Vip stava inquadrando Elisabetta Gregoraci, mentre parlava con altri inquilini, toccando l'argomento festività natalizie da passare all'interno della casa, l'attenzione si è spostata su Dayane Mello. La brasiliana ha preso Rosalinda Cannavò e l'ha spinta sulla poltrona e l'ha baciata . Rosalinda ha non opposto nessuna resistenza.

I concorrenti presenti sono rimasti alquanto sorpresi dall'accaduto anche per lo stesso impeto utilizzato dalla modella per compiere il gesto nei confronti dell'attrice. Successivamente, Mello si è alzata e, sorridendo, ha invitato Cannavò ad andare via.