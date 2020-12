Nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ci ha tenuto ad avere un confronto con Tommaso Zorzi. Durante la puntata andata in onda il 30 novembre, l'ex tronista ha nominato l'influencer ritenendo che il giovane abbia alzato un muro nei suoi riguardi. A tal proposito, Andrea si è sentito di parlargli e di rivelargli quello che pensa di lui. Tommaso, dal suo canto, si è preso le colpe del mancato avvicinamento a Zelletta.

Andrea cerca un chiarimento con Tommaso

Durante la diretta del Grande Fratello Vip andata in onda il 30 novembre Andrea Zelletta ha nominato Tommaso Zorzi. La motivazione dell'ex tronista è stata che l'influencer non gli permette di avvicinarsi a lui e sembra aver alzato un muro tra di loro.

In seguito a questo avvenimento, Andrea ci ha tenuto a chiarire la situazione con Tommaso e gli ha spiegato il suo punto di vista. Zelletta ha sostenuto di aver provato a instaurare un rapporto con Zorzi, ma ritiene che l'influencer non gli permetta di farsi conoscere. Andrea ha affermato di aver notato una chiusura da parte sua e che le poche volte in cui Tommaso decide di rapportarsi a lui lo fa solo per questioni futili. Zelletta, invece, avrebbe il desiderio di condividere dei momenti più profondo con Zorzi e non riesce a spiegarsi perché i due non riescano ad avere un rapporto più serio. ''Mi dispiace perché non ho mai speso una parola negativa nei tuoi confronti'', ha affermato Andrea.

Tommaso ammette di non essersi mai aperto con Andrea

Andrea ha manifestato la stima che prova nei confronti di Tommaso durante la loro conversazione. Zorzi ha ascoltato con attenzione il suo compagno di viaggio e dopo ha detto la sua. L'influencer ha ammesso di avere avuto dei pregiudizi nei confronti dell'ex tronista che lo avrebbero portato a non instaurare mai un rapporto più profondo con lui.

Pertanto, Tommaso ha confermato di aver alzato un muro nei suoi confronti e di non avergli dato la possibilità di farsi conoscere. Zorzi si è quindi preso le colpe del mancato rapporto con Andrea e ha affermato che le relazioni che ha coltivato all'interno della casa gli hanno portato via delle energie al punto da non essersi aperto con altri.

I rapporti che Tommaso ha instaurato con Francesco, Stefania e Maria Teresa infatti, sono stati definiti ''totalizzanti'' dallo stesso Zorzi. ''Sono stato schivo e snob nei tuoi confronti'', ha ammesso l'influencer. Secondo alle parole di Tommaso, però, non è detto che il rapporto tra i due non possa migliorare in futuro, tenendo anche conto che il programma è molto lontano dalla sua fine. Durante le ultime puntate, infatti, Signorini ha affermato che il GF Vip quest'anno terminerà l'8 febbraio.