A poche ore dalla sua sempre più probabile espulsione dal GF Vip per frasi offensive dette nei confronti di Maria Teresa Ruta, Filippo Nardi deve fare i conti con un'intervista molto forte. L'ultimo numero di Nuovo Tv ha pubblicato le dichiarazioni in esclusiva di una donna che sostiene di aver fatto coppia con l'inglese per tanto tempo: la relazione sarebbe finita quando il conte avrebbe chiesto alla compagna di abortire per mancanza di soldi.

Attacco esterno per il neo concorrente del GF Vip

L'ingresso di Filippo Nardi nel cast del GF Vip 5, ha innescato una serie di forti reazioni sia nella casa che fuori: un settimanale, ad esempio, ha pubblicato le dichiarazioni spiazzanti di una donna che sostiene di essere stata la compagna del conte fino a non molto tempo fa.

Interpellata da un giornalista su che tipo di persona sia il criticatissimo inglese, la sua presunta ex fidanzata ha detto: "Mi ha chiesto di abortire. Lo chiamai in lacrime per l'emozione, ma lui con freddezza mi disse che dovevo trovare una soluzione".

"Mi piaci ma non ho legami con te. Non ho un euro per mantenere un figlio. Abortisci e poi staremo insieme", sarebbero queste le parole che il concorrente del reality avrebbe rivolto alla ragazza che oggi lo accusa tramite le pagine di una rivista di Gossip.

Squalifica in arrivo per Nardi al GF Vip

La presunta ex di Filippo ha anche raccontato di aver cercato di far cambiare idea all'uomo sull'eventualità di tenere il bambino che aspettava, ma lui sarebbe stato irremovibile.

"Non avevo soldi e la mia famiglia non poteva mantenermi.

Un'esperienza orribile", ha aggiunto la donna nello sfogo che molti siti di gossip stanno riportando il 17 dicembre.

Quando un giornalista le ha chiesto come sono andate a finire le cose tra lei e Nardi, l'"accusatrice" del concorrente del reality ha spiegato: "La storia si è chiusa lì, non potevo più stare con lui e l'ho cancellato dalla mia vita".

Queste forti dichiarazioni sono l'ennesima "tegola" sul conte che, da quando ha messo piede nella casa più spiata d'Italia, è bersaglio di forti critiche da parte di chi non apprezza affatto il suo comportamento e le cose che dice davanti alle telecamere, soprattutto nei confronti delle donne.

Provvedimento per Nardi dopo le offese a Maria Teresa al GF Vip

Il racconto della sua presunta ex sul "consiglio" che le avrebbe dato ad abortire il bambino che aspettava, è solo l'ultimo problema che Filippo dovrà risolvere quando lascerà la casa del GF Vip.

A meno di una settimana dal suo ingresso nel cast del reality Mediaset, Nardi si è già reso protagonista di parecchi episodi incresciosi, la maggior parte dei quali sono stati contro le donne.

Il conte è stato fortemente criticato dai telespettatori per le offese che ha rivolto a Maria Teresa Ruta, apostrofata come una persona "borderline, molto vicina alla psicosi". L'inglese ha anche citato una pratica sessuale piuttosto "fredda" per descrivere l'unico approccio che avrebbe con la madre di Guenda Goria e solo se fosse pagato per farlo.

La richiesta che stanno facendo i fan e anche molti giornalisti alla produzione, è che Filippo venga immediatamente squalificato per le cose gravissime che ha detto nella casa: si dice che Mediaset stia meditando sulla possibilità di espellere Nardi dal gioco anche prima della puntata in diretta di venerdì 18 dicembre. Se questo non dovesse accadere, toccherà ad Alfonso Signorini rimproverare il concorrente ed informarlo del fatto che alcune sue "colorite" espressioni hanno alzato un polverone tale che è inevitabile che venga cacciato dal programma senza passare dal giudizio del pubblico.