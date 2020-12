Possibile incontro in vista per due ex fidanzati molto chiacchierati: stando a quello che si vocifera sul web, Giulia Salemi potrebbe presto ritrovarsi faccia a faccia con Francesco Monte nella casa del GF Vip. Interpellato da Gabriele Parpiglia sull'eventualità di tornare nel reality al quale ha partecipato alcuni anni fa, l'ex tronista ha risposto che accetterebbe solo se gli venisse proposto di cantare nello speciale di Capodanno del 31 dicembre.

Le ultime parole di Monte sul GF Vip

La proposta avanzata da Gabriele Parpiglia in una recente puntata di Casa Chi, potrebbe essere un assist non da poco per gli autori del GF Vip 5.

Il giornalista, infatti, ha intervistato Francesco Monte e gli ha chiesto se tornerebbe mai nel reality, magari seguendo le orme di Stefano Bettarini, Filippo Nardi e Giulia Salemi (alla seconda volta nel ruolo di concorrenti del format Mediaset).

"Questo è un pensiero che non mi sono fatto. Sono concentrato nella scrittura del disco e non penso a tornare in un programma televisivo, al di fuori di quello che ho fatto a Tale e Quale Show", ha fatto sapere l'ex tronista di Uomini e Donne.

Quando gli è stato domandato se accetterebbe di partecipare come ospite musicale alla diretta del Grande Fratello Vip del 31 dicembre, il pugliese ha risposto: "Se me lo proponessero, non scarterei l'ipotesi di andare a cantare nella casa la notte di Capodanno".

Gelo tra Salemi e Monte dopo la storia al GF Vip

Qualora Francesco dovesse davvero rientrare tra gli ospiti della puntata del GF Vip del 31 dicembre, vorrebbe dire che mancherebbero pochi giorni ad un suo attesissimo incontro con Giulia Salemi. Si sa che l'influencer è una concorrente della quinta edizione e, in questo suo primo mese di permanenza nella casa, ha parlato spesso di Monte e del loro amore finito.

Quando l'italo-persiana ha confidato a Maria Teresa Ruta di non aver mai provato del vero piacere con nessuno dei suoi ex, il bel pugliese potrebbe aver reagito male. Questo almeno è quello che si evince da alcune dichiarazioni che il ragazzo ha fatto in radio di recente, una sorta di "avvertimento" a chi sta parlando male di lui davanti alle telecamere.

Francesco ha precisato che chiunque dirà cose poco carine sul suo conto nel reality, all'uscita dalla casa troverà quella che lui stesso ha ribattezzato una "bella sorpresina": le lettere di diffida dei suoi avvocati.

Il percorso di Giulia e Francesco al GF Vip 3

La storia d'amore tra la Salemi e Monte, è iniziata durante la terza edizione del GF Vip: i due, dopo essersi conosciuti affettuosamente nella casa, hanno deciso di approfondire il rapporto anche lontano dalle telecamere per la gioia dei loro tantissimi fan.

L'idillio tra Francesco e Giulia, però, è durato meno di un anno: nell'estate del 2018, fu l'influencer ad esporsi per prima sui social network in merito alla fine improvvisa della relazione con il pugliese. Anche se la ragazza non è mai parlato pubblicamente, si dice che sia stato l'ex tronista ad interrompere il loro legame sentimentale dopo aver perso la testa per Isabella De Candia, la modella con la quale fa coppia ancora oggi.

Se Monte ha velocemente voltato pagina in amore, lo stesso non si può dire per la concorrente del Grande Fratello Vip 5, che negli ultimi anni non si è mai fatta vedere insieme a nessun nuovo compagno, professandosi single e felice di esserlo in varie occasioni.

Nella casa più spiata d'Italia, però, Giulia avrebbe iniziato a coltivare una piacevole amicizia con Pierpaolo: i due ragazzi si divertono tanto insieme e gran parte degli spettatori sperano che un giorno tra loro possa sbocciare qualcosa in più.