Al termine della 27esima puntata del Grande Fratello Vip 5, c'è stato uno scambio d'opinioni acceso fra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Quando Alfonso Signorini ha chiesto ai nuovi "vipponi" di togliere l'immunità ad un concorrente, De Grenet ha deciso di toglierla alla Orlando. Sebbene quest'ultima ha riferito di non esserci rimasta male, ha sollevato dei dubbi sulle motivazioni.

De Grenet: 'Voglio dare spazio ai giovani'

Lunedì 14 dicembre è stata trasmessa su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Nel mezzo della diretta, Alfonso Signorini ha chiesto ai nuovi concorrenti del reality show, a chi volessero togliere l'immunità.

Arrivato il turno di Samantha De Grenet, la 50enne ha fatto il nome di Stefania Orlando. Come spiegazione la diretta interessata ha confidato di voler dare spazio ai giovani. Al termine della diretta, la moglie di Simone Gianlorenzi sembra non avere accettato la motivazione. Samantha De Grenet, dopo avere tolto l'immunità a Stefania Orlando, ha chiesto alla sua coinquilina se ci fosse rimasta male per l'accaduto. A quel punto la diretta interessata ha ammesso di non essersela presa affatto, ma ha sollevato dei dubbi.

Senza giri di parole, la showgirl romana ha esordito: "Tu hai detto che vuoi salvare i giovani. Detto da una donna mia coetanea, che sei venuta a fare al Grande Fratello Vip se vogliamo dare spazio ai giovani?" Inoltre, la 53enne ha spiegato che non avrebbe mai tirato fuori la storia dell'immunità perché per lei era già stata archiviata.

Lo sfogo della Orlando

Di fronte alle affermazioni di Stefania Orlando, Samantha De Grenet ha cercato di spiegare la sua scelta. La nuova concorrente del reality show ha riferito di avere agito in quel modo perché si trattava solo dell'immunità e non di emiminare una persona: "Io non ti avrei mai buttata fuori". Inoltre, De Grenet ha sostenuto che se la cosa fosse avvenuta a parti inverse non avrebbe sollevato alcun dubbio.

Samantha ha anche spiegato di avere ritirato fuori la questione al termine della diretta perché pensava che Stefania se la fosse presa, visto che le due sono amiche da tempo. A quel punto Stefania Orlando è sbottata: "Non ci sono rimasta male, no". La showgirl ha sostenuto che, dopo tre mesi di "reclusione" nella Casa più spiata d'Italia, non è certo l'ultima arrivata a mandarla in crisi.

Infine, Stefania ha concluso spiegando qual è il suo mood di vedere le cose: "Io non mi aspetto niente da nessuno da anni". Le due coinquiline avevano mostrato di avere un certo feeling, grazie anche all'amicizia di vecchia data. Tuttavia prima dello scambio d'opinioni avvenuto al termine della 27esima puntata, Samantha aveva già spiazzato Stefania per via di una domanda scomoda sul suo ex marito.