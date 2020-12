Lunedì 14 dicembre su Canale 5 a partire dalle 21:35 è stata trasmessa una nuova puntata dei Grande Fratello Vip 5. Al termine della 27esima puntata sono finiti in nomination Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio e Tommaso Zorzi. In particolare quest'ultimo, una volta finita la messa in onda del reality show, ha confidato di avere nominato l'amica Stefania Orlando. Il giovane, preso dai sensi di colpa, ha chiesto ai telespettatori di eliminarlo.

Il tradimento di Tommaso

La 27esima punta del Grande Fratello Vip 5 è stata ricca di colpi di scena: scontri, emozioni e riappacificazioni.

In occasione delle temute nomination Tommaso Zorzi a gran sorpresa ha tradito una delle sue più care amiche: Stefania Orlando. Il web influencer incalzato da Alfonso Signorini, ha spiegato di avere avuto un mini screzio con la showgirl la mattina prima.

Al termine della diretta Zorzi ha riunito i suoi coinquilini e ha riferito di avere nominato la sua amica Stefania. In un secondo momento Tommaso ha confidato di essersi pentito per quanto fatto. Sebbene la destinataria della nomination abbia tranquillizzato il suo coinquilino, il 25enne ha esordito: "Voglio uscire, fatemi uscire adesso". Tommaso ha riferito di essere contento per la nomination ricevuta dai suoi compagni d'avventura: "Me lo merito". Consapevole della reazione del pubblico, Zorzi ha ammesso di essere stato preso alla sprovvista.

Ma non solo, parlando con Stefania ha aggiunto: "Non so fare questo gioco, fatemi uscire". Nel confronto con la sua amica e coinquilina, l'ex star di "Riccanza" ha sottolineato di avere terminato il suo percorso al reality show. Dunque, se dovesse uscire non avrebbe nulla in contrario.

Infine, il giovane vedendo la showgirl romana in lacrime ha chiosato "Mi sento in colpa".

La reazione di Stefania

Stefania Orlando di fronte alla confessione di Tommaso Zorzi, è rimasta impassibile. La diretta interessata con un filo di voce ha affermato: "Hai fatto bene". In un secondo momento durante un confronto avvenuto con il web influencer, la 53enne romana è scoppiata in lacrime. Nonostante Stefania sia rimasta spiazzata per la nomination ricevuta dal suo amico, ha cercato di sedare gli animi: "Io ti voglio bene e voglio che tu sia sempre felice".

La moglie di Simone Gianlorenzi ha anche riferito che il suo rapporto con Tommaso non cambierà per via di una nomination. Nel rassicurare il suo coinquilino, Stefania ha ribadito di non essere arrabbiata con Zorzi: "Devi stare tranquillo".

Poco dopo il confronto avvenuto con la showigirl, Tommaso Zorzi ha fatto una confidenza ad Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Il 25enne ha ammesso che prima della diretta era partito con l'intenzione di nominare Stefania Orlando, Giulia Salemi o Maria Teresa Ruta.