Dopo una settimana di pausa, dovuta alla festività dell'Immacolata e ai necessari tempi di doppiaggio, la diciassettesima stagione di Grey's Anatomy tornerà su Fox (canale 112 di Sky) questa sera a partire dalle ore 21:00. Per l'occasione, la rete trasmetterà il quarto episodio della nuova edizione che porterà in scena l'inarrestabile aggravarsi delle condizioni mediche della dottoressa Meredith Grey ed il secondo e clamoroso ritorno dal passato.

Richard Webber decide di sottoporre Meredith Grey ad uno studio sperimentale per la cura del Covid-19

Le anticipazioni americane relative al quarto episodio di Grey's Anatomy 17, significativamente intitolato "Non camminerai mai da sola", si concentrano sullo stato di salute della protagonista.

Meredith Grey, dopo aver contratto il Covid-19 ed affidato la sua procura medica a Richard Webber, si aggraverà ulteriormente. La donna, infatti, trascorrerà gran parte della puntata priva di sensi. Spetterà al suo mentore, estremamente preoccupato per le condizioni della sua protetta, prendere una difficilissima decisione. Il dottor Webber, in particolare, sarà costretto a scegliere se inserire la protagonista in uno studio altamente sperimentale per la cura del coronavirus. Quando Andrew DeLuca e Teddy Altman lo spingeranno a decidere velocemente per via della carenza di posti disponibili, l'uomo cadrà in uno stato di profonda frustrazione che lo spingerà a confrontarsi con la dottoressa Grey. Quest'ultima, seppur incosciente, sussulterà.

Un gesto che sarà interpretato dal direttore sanitario come una vera e propria richiesta d'aiuto. È per questo che al termine dell'episodio, il chirurgo deciderà di provare il tutto per tutto inserendo Meredith nella lista di pazienti che beneficeranno delle cure sperimentali.

Anticipazioni Grey's Anatomy 17 su Fox: Meredith Grey rivede un altro volto storico

Per quanto dolorosa, la trama proposta in Grey's Anatomy 17x04 sarà utile ad introdurre nella narrazione un altro personaggio che ha fatto la storia del medical drama. Dopo aver rivisto l'amore della sua vita, Meredith Grey avrà quindi modo di rivedere un altro volto familiare.

Il breve cameo, dunque, permetterà alla protagonista di ripercorrere quanto accaduto durante i primi anni di specializzazione e di comprendere quanto la sua guarigione rappresenti un elemento fondamentale per i tre figli e per tutte le persone che le vogliono bene.Infine nel quarto episodio di Grey's Anatomy 17, in onda su Sky martedì 15 dicembre, ci sarà spazio anche per un'evoluzione del rapporto tra Jackson Avery e Jo Wilson. I due chirurghi, dopo il tentativo fallito nel corso della season premiere, avranno modo di confrontarsi ulteriormente e sarà questa l'occasione per trascorre una notte all'insegna della passione.