Sembrano cambiare drasticamente gli equilibri nella casa del GF Vip 5: gli addii di Enock, Elisabetta e Francesco, stanno portando alcuni concorrenti ancora in gioco ad analizzare ogni minimo comportamento altrui. Andrea e Selvaggia, ad esempio, hanno iniziato a dubitare della sincerità di Adua e di Dayane: secondo i due, le ragazze direbbero delle cose e poi ne farebbero altre, dimostrandosi incoerenti e un po' ipocrite ai loro occhi.

L'analisi di Zelletta dopo l'ultima puntata del GF Vip

Gli attacchi che Rosalinda e Dayane hanno rivolto a Stefania durante la puntata del GF Vip del 7 dicembre, sembra siano stati fondamentali per alcuni concorrenti.

Se Orlando si è sfogata tra le lacrime per le accuse che le sono state mosse di essere impicciona e poco affettuosa, Andrea e Selvaggia hanno cominciato a farsi delle domande sugli atteggiamenti poco coerenti che starebbero avendo le due amiche.

Zelletta, ad esempio, si è detto infastidito dall'ennesimo dietrofront di Adua nella casa: la ragazza, infatti, prima ha votato Stefania perché secondo lei godrebbe a veder star male le persone, e poi ha minimizzato il suo pensiero facendo parecchi passi indietro a riguardo.

"Se io dico una cosa, poi non mi scuso per averla detta. È un po' ipocrita", ha affermato Andrea in merito a come Del Vesco si comporta davanti alle telecamere sin dall'inizio del reality.

Selvaggia cambia idea e si avvicina a Stefania al GF Vip

Le nomination che Adua e Dayane hanno fatto nei confronti di Stefania (ma soprattutto le motivazioni che hanno dato in diretta), sono state spunto di riflessione per alcuni abitanti della casa del GF Vip.

Selvaggia, ad esempio, si è esposta per difendere Orlando dalle accuse che le due amiche le hanno rivolto: "Rosalinda si è sentita attaccata da te, ma tu non hai sbagliato.

Lei non è stata chiara perché non ha mai spiegato quella cosa detta all'orecchio".

Roma faceva riferimento alle tante cose non dette che ci sono sul legame passato tra Del Vesco e Massimiliano Morra, lo stesso che lei ha additato come non eterosessuale in una puntata, salvo poi fare dietrofront e scusarsi.

I dubbi che stanno nascendo in alcuni vipponi su Mello e sull'attrice siciliana, diventano ogni giorno che passa più forti: Andrea e Selvaggia si sono sentiti di schierarsi dalla parte di Stefania, appoggiando le perplessità che la stessa ha manifestato nei confronti di quelle che ad oggi sono le preferite dal pubblico.

Il gruppo dubita delle preferite del pubblico del GF Vip

Zelletta ha criticato anche l'atteggiamento a suo parere poco coerente che Dayane avrebbe nella casa sin dal suo ingresso.

"Lei gioca, ogni persona nuova che viene lei se la porta a sé e poi nominano tutti me e Pierpaolo. Io ho paura di ferire, ma vedo che la gente non ha paura di farlo con me. Io mi sento ferito e Mello è incoerente", ha detto Andrea in uno sfogo successivo all'ultima puntata del GF Vip che è andata in onda.

L'ex tronista, Selvaggia e Stefania, dunque, non stanno dando troppo peso al successo che Dayane e Adua stanno ottenendo nelle ultime settimane: sebbene le due amiche siano state elette le preferite dal pubblico con percentuali molti alte, tra i vipponi c'è chi inizia a mettere in dubbio la loro sincerità e spontaneità davanti alle telecamere.

I concorrenti del reality, però, non sanno che un folto gruppo di spettatori sta protestando per l'enorme quantità di voti che arriverebbero dal Brasile a supporto della modella e dell'attrice. Pare che le due inquiline trionfino in tutti i televoti proprio grazie al sostegno dei loro fan esteri, gli stessi che creerebbero migliaia di account falsi per inviare il maggior numero di preferenze possibili a loro favore.