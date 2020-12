Prosegue l'appuntamento settimanale su Canale 5 con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche che andranno in onda tra qualche tempo su Canale 5 rivelano che Emre dovrà fare i conti con una pesante accusa. L'uomo si ritroverà messo "alle strette" da parte dei genitori della sua amata Leyla, i quali lo accuseranno di aver tradito la loro bambina e per testimoniare ciò che dicono, gli mostreranno anche le prove che hanno raccolto contro di lui.

DayDreamer anticipazioni turche: i genitori di Leyla sospettano della fedeltà di Emre

Nel dettaglio, la vita di Emre e Leyla cambierà drasticamente nel momento in cui Can deciderà di lasciare Istanbul e l'agenzia che fino a poco prima gestiva con suo fratello.

In pochi mesi la Friki Harika andrà incontro al fallimento e chiuderà definitivamente i battenti.

Emre si ritroverà così senza un lavoro e assieme a sua moglie sarà costretto a trasferirsi a casa dei genitori di Leyla. Mevbike e Nihat daranno ospitalità alla coppia ma la loro presenza non sarà affatto semplice da gestire. Proprio per questo motivo Emre, in accordo con la sua amata moglie, deciderà di non dire ai suoceri di essere rimasto senza un'occupazione lavorativa.

Ben presto, però, gli atteggiamenti del giovane Divit cominceranno a destare i sospetti di Mevbike e Nihat. Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che i due lo sentiranno parlare con una donna durante una conversazione telefonica e si renderanno conto ben presto che dall'altra parte della cornetta non c'è Leyla.

Emre viene pedinato dai genitori di Leyla

Mevbike, quindi, preoccupata per quello che starebbe accadendo ai danni di sua figlia, deciderà di prendere in mano la situazione. La donna chiederà a suo marito di tenere sotto controllo Emre e per farlo nel migliore dei modi, cominceranno a pedinarlo per capire se sta davvero tradendo Leyla.

E per i coniugi Aydin arriverà un duro colpo da digerire: le trame delle puntate turche di DayDreamer rivelano che i due beccheranno Emre in compagnia di una ragazza con un cagnolino alla quale poi mostrerà una preziosa collana.

Mevbike e Nihat registreranno la scena con il cellulare, così da poter incastrare definitivamente Emre.

Emre si giustifica dalle accuse di tradimento: le anticipazioni turche di DayDreamer

Subito dopo Mevbike non si farà problemi ad affrontare Emre. L'uomo, però, si giustificherà spiegando a Leyla che ha incontrato quella donna, ossia un'amica che hanno in comune, per valutare la possibilità di prendere in adozione un cagnolino, così da poterlglielo regalare per il loro primo anniversario di nozze.

Tuttavia, non convinto di questa scelta, Emre deciderà di ripiegare su una collana che aveva mostrato all'amica per avere una sua opinione. Insomma sembrerebbe proprio che non ci sia stato nessun tradimento ai danni di Leyla.