Nervi tesi nella casa del GF Vip: Tommaso e Stefania hanno litigato improvvisamente per un motivo banale, ovvero la coreografia che il ragazzo ha creato per lo speciale di Capodanno. Dopo essersi sentita apostrofare dall'amico col termine "psicopatica", la Orlando non ci ha visto più e ha alzato la voce con l'influencer: tra i due sono volate parole grosse e la romana ha detto di non considerare più Zorzi un suo caro amico.

Discussione mattutina nella casa del GF Vip 5

Lo speciale del GF Vip del 31 dicembre è alle porte: i concorrenti stanno preparando dei balletti da proporre ai telespettatori e, per stupire, si sono divisi in gruppi.

Stamattina, è scoppiata un'accesa discussione tra due vipponi a causa di una parola di troppo: Tommaso ha contestato l'atteggiamento di Stefania nella coreografia che lui ha creato e per farlo ha usato un termine che alla donna ha dato fastidio.

"Psicopatica", ha detto Zorzi nel commentare il comportamento della compagna di reality nei suoi confronti e in quelli degli agli abitanti della casa che fanno parte del loro team.

"Non voglio più fare il balletto. Tu che mi dai della psicopatica. Ora non rivoltare la frittata che con me non attacca", ha urlato la Orlando davanti al ragazzo visibilmente perplesso.

L'influencer ha provato a difendersi dicendo: "Non ripetere sempre le stesse frasi che sembri mia nonna, lasciami parlare. Non sei normale".

Tensione a ridosso del Capodanno tra i concorrenti del GF Vip

"Tu hai usato quella parola per farmi arrabbiare", ha ribattuto Stefania. Zorzi, punto nel vivo del suo orgoglio, ha lanciato un'altra frecciatina alla compagna di GF Vip: "Eh, forse perché non sei proprio normalissima".

La Orlando ha interrotto la discussione, mentre Cecilia cercava di calmarla: la Capriotti ha provato a spiegare quello che intendeva Tommaso quando ha usato il termine "psicopatica", ma la romana non ha voluto sentire ragioni.

"Non mi interessa più niente di lui come essere umano", ha sbottato la bionda concorrente ricordando che quella parola l'aveva già usata Samantha e lei aveva sofferto parecchio nel sentirsi apostrofare in quel modo.

"Non lo giustificate sempre. Evidentemente non è più un mio amico, non mi interessa più niente", ha chiosato Stefania in preda all'ira la mattina del 30 dicembre davanti alle telecamere.

Tommaso si scusa con Stefania: 'tregua' al GF Vip

Qualche minuto dopo aver litigato furiosamente con Stefania, Tommaso ha messo da parte l'orgoglio e ha raggiunto l'amica in camera da letto.

Dopo aver ribadito alla Orlando che non intendeva ferirla quando l'ha etichettata con il termine "psicopatica" e che non farebbe mai nulla per farla stare male, Zorzi le ha proposto un abbraccio di riappacificazione. I due si sono stretti a lungo e la tensione sembra essere immediatamente venuta meno.

Sono passati più di 100 giorni da quando è iniziata la quinta edizione del GF Vip, e alcuni storici concorrenti pare stiano patendo la reclusione e i mancati contatti con il mondo esterno. L'influencer e la romana sono nella casa da oltre tre mesi, nel corso dei quali hanno superato tante nomination e hanno visto andare via persone alle quali erano tanto legati: Francesco Oppini in primis.

La finale del reality è prevista nel mese di febbraio (non si sa ancora se l'ultima puntata andrà in onda il 15 o il 26, infatti si parla di un ulteriore allungamento fino alla fine del mese), quindi manca ancora un bel po' di tempo al giorno in cui si spegneranno i riflettori su un'annata fortunatissima del format condotto da Alfonso Signorini, lo stesso che ha fatto registrare ottimi ascolti e un inaspettato riscontro di pubblico.