Nella serata del 31 ottobre, gli autori del Grande Fratello hanno organizzato per i concorrenti una festa a tema. Terminata la cena, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono appartati in giardino e si sono lasciati andare alla passione. Chi si trovava in regia ha deciso di censurare la coppia, forse per evitare che sul piccolo schermo si vedessero delle scene troppo piccanti.

Scatta la censura per Lorenzo e Shaila

In occasione della festa di Halloween, i concorrenti si sono mascherati a tema si sono scatenati con dei balli. Al termine della cena, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono allontanati dagli altri concorrenti e si sono concessi un momento tutto loro.

Scendendo nel dettaglio, i due coinquilini si sono lasciati andare a delle effusioni piccanti tanto che la regia ha deciso di censurarli. Ma non è tutto perché prima di andare a dormire, la coppia si è lasciata nuovamente andare alla passione incurante delle telecamere del reality show.

I due gieffini, da quando sono stati ospiti per una settimana nella casa del Gran Hermano spagnolo, sembrano non avere più freni. È capitato diverse volte che Lorenzo e Shaila si siano lasciati andare a delle effusioni, ma anche a dei commenti osé.

Questi hanno superato proprio il limite della decenza e non si tratta di essere bigotti. La passione non è questa. Questa è teatralità e viscidume.

Mi vergogno io per le loro famiglie costrette a vedere questo squallore.

Che imbarazzo. #grandefratello pic.twitter.com/76F0gEEw3I — ɛƙım (@feelslikehome22) November 1, 2024

I dubbi di Spolverato

Prima che la coppia venisse censurata c'è stato un confronto.

Nel dettaglio Lorenzo Spolverato ha sollevato dubbi sul reale interesse della ballerina: "Mi vuoi? Non è che ti sei avvicinata a me per altri scopi?". Dal canto suo Gatta ha smentito e ha precisato che se non fosse stata realmente interessata non si sarebbe presa i giudizi negativi di tutti i suoi compagni d'avventura. Poi la diretta interessata ha rassicurato il partner: "Se saremo bravi sarà per tutta la vita".

Essendo ancora pensiero il 27enne ha aggiunto: "Spero che non sia tutta una presa in giro". All'insistenza di Lorenzo, Shaila si è risentita e ha chiosato stizzita: "Già la situazione è quella che è, poi mi metti sempre in dubbio. Sono stanca".

A quel punto Lorenzo si è scusato e ha precisato che non intendeva metterla in dubbio, ma cercava semplicemente delle conferme.

GF: inquilini divisi sulle continue effusioni tra Lorenzo e Shaila

Intanto le continue effusioni all'interno della casa del GF tra Lorenzo e Shaila sono oggetto di discussione tra i concorrenti. Jessica Morlacchi ha tagliato corto: "È una questione di tatto". Anche Mariavittoria Minghetti ha chiosato: "Il tatto ce l'hai o non ce l'hai". Amanda Lecciso ha definito la scena "vomitevole", mentre Enzo Paolo Turchi ha giudicato il tutto eccessivo: "A me sembra un po' troppo, forse sarò all'antica".