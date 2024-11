In questi giorni, Luca Jurman ha parlato di quello che succede nella scuola di Amici, in particolare del litigio che c'è stato tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, trasmesso durante un daytime. L'ex insegnante si è detto stupito in negativo dal fatto che i docenti del cast ammettano di non avere competenze per giudicare l'intonazione dei cantanti. Secondo lui, invece, sarebbe un requisito fondamentale per poter aiutare i ragazzi a migliorare nel talent.

Le dure critiche alla trasmissione

Nell'attesa che vada in onda il sesto speciale di Amici (registrato il 31 ottobre), Luca Jurman ha rivolto delle critiche alla trasmissione e a chi ci lavora da anni.

Dopo aver visto il daytime in cui Zerbi e Pettinelli si sono scontrati in modo molto acceso per un compito, l'ex docente della scuola ha detto su TikTok: "Ad Amici hanno veramente toccato il fondo".

"Ma vi sembra normale che dei professori si dichiarino incompetenti nella loro materia?", ha aggiunto Jurman riportando le parole che hanno detto Zerbi e Pettinelli mentre litigavano.

"Loro lo ammettono da soli, sotto gli occhi di tutti e a voi va bene? Vi rendete conto o no che questa cosa è gravissima. Smettetela di dire ‘ma è televisione’. Perché, a forza di dirlo, qui molti pensano che sia tutto giusto e vero. Non può esistere una scuola vera se c’è chi dice di essere professore di canto non ha le minime competenze, nemmeno le fondamenta di base per riconoscere la cosa più semplice, l’intonazione", ha detto ancora Jurman sui social network.

Lo scontro in un pomeridiano

In effetti, nel corso della lite che hanno avuto in una recente puntata di Amici, Zerbi e Pettinelli hanno ammesso di non avere le competenze per giudicare l'intonazione degli allievi.

Zerbi ha interrotto la prova che Pettinelli stava facendo fare ai ragazzi, chiedendole se avesse le competenze per valutare le esibizioni.

La docente ha risposto di "no" e poi ha aggiunto che non avrebbe dato nessun voto.

Jurman non ha gradito questo botta e risposta e ha anche invitato altri insegnanti di canto a protestare: "Tutti zitti? Guardate che tutto questo ve lo fanno sotto gli occhi. Vi sottovalutano così tanto che ve lo sbattono in faccia e nemmeno lo cancellano, perché sanno che molto di voi diranno che tanto è televisione".

Le anticipazioni della prossima puntata

Zerbi e Pettinelli saranno anche protagonisti dello speciale di Amici che andrà in onda il 3 novembre.

Le anticipazioni svelano che Pettinelli sarà chiamata a prendere una decisione importante su TrigNO, che dall'inizio dell'anno ha infranto molte regole del programma.

Rudy, Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano voteranno a favore della sua espulsione, Lorella Cuccarini si dirà contraria, ma l'ultima parola spetterà alla tutor Pettinelli.

Un'ammonizione da parte della professoressa di canto salverà il titolare in extremis, ma d'ora in poi non potrà commettere altri errori.