Andrea Zelletta continua ad essere al centro dei riflettori di questo Grande Fratello Vip 2020. Le ultime di gossip rivelano che, dopo aver scoperto in diretta televisiva del presunto tradimento della sua fidanzata Natalia, l'ex tronista di Uomini e donne ha voltuo fare un po' di chiarezza su quello che gli sta accadendo. In trasmissione, infatti, Andrea aveva ammesso di essere a conoscenza di questa situazione, poi però in casa ha smentito se stesso, rivelando che sapeva solo delle vacanza con gli amici di Natalia ma non la storia del tradimento.

A quel punto Zelletta è stato categorico e ha ammesso che nel caso fosse vera questa storia, non ci penserebbe sue due volte a chiudere con Natalia.

La verità di Andrea al GF Vip sul presunto tradimento di Natalia Paragoni

Nel dettaglio, al termine della puntata del GF Vip del 28 dicembre, Andrea ha fatto crollare tutte le barriere e ha ammesso che questa vicenda raccontata in televisione da Dayane Mello lo ha spiazzato. Il "Vippone" di Alfonso Signorini non ha saputo trattenere le lacrime, ammettendo che a questo punto desidera avere delle ulteriori risposte dalla sua fidanzata Natalia, perché vuole capire fino in fondo, se questi rumors sono veri oppure no.

Andrea è stato molto categorico anche nel momento in cui si è recato in confessionale al GF Vip e si è sfogato con la produzione del reality show su quello che gli era successo in diretta televisiva.

'Io sono drastico' ammette Andrea Zelletta al GF Vip

"Se questa cosa fosse vera, io sono drastico" ha ammesso Zelletta aggiungendo che nel momento in cui una persona tradisce la sua fiducia, per lui è la fine. "Questa cosa non la sapevo" ha ammesso Andrea in merito alla vicenda del presunto tradimento, aggiungendo poi che in quei giorni in cui Natalia era a Capri con i suoi amici, si sono sentiti tante volte al giorno, quasi come se lui fosse lì.

Insomma sembrerebbe proprio che Andrea abbia le idee ben chiare su questa faccenda e, nel caso in cui venissero fuori ulteriori dettagli e particolari su questo presunto tradimento da parte della fidanzata, lui non ci penserebbe su due volte a mettere la parola fine alla loro relazione.

Nuovo confronto in vista per Andrea e Natalia al Grande Fratello Vip?

Ma cosa succederà a questo punto? Per il momento, nonostante gli sfoghi di Andrea nella casa del Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni non ha commentato ulteriormente ciò che sta accadendo. La ragazza sui social non si è più espressa sull'accaduto.

Ma c'è da scommettere che la questione non sia ancora chiusa del tutto: ci sarà un nuovo confronto tra Andrea e la sua fidanzata durante la prossima diretta del GF Vip? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.