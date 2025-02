Terminata la 34^ puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 24 febbraio, Zeudi Di Palma si è ritrovata a parlare con Javier Martinez. Dal momento che Helena Prestes si trovava in confessionale, una volta uscita è apparsa infastidita nel vedere il suo partner parlare con l'ex Miss Italia. A quel punto il pallavolista ha cercato di rassicurare la sua fidanzata: "Devi fidarti di me".

Martinez tranquillizza Helena dopo il confronto con Zeudi

Nel post-puntata Zeudi Di Palma ha raggiunto Javier Martinez in salotto e ha commentato quanto accaduto in puntata.

Nel dettaglio, l'ex Miss Italia ha spiegato al coinquilino di essere delusa dall'atteggiamento di Helena. Nel momento in cui quest'ultima è uscita dal confessionale e ha visto il proprio partner parlare con l'ex amica è apparsa infastidita. La modella prima si è avvicinata a Martinez e gli ha domandato se andava ad aiutarla a lavare i piatti, poi ha espresso il suo disappunto: "Di cosa stavi chiacchierando?". Dal canto suo Javier ha cercato di rassicurare la 34enne: "Sono capitato lì e abbiamo parlato di quanto accaduto in puntata. Non mi ha detto nulla". Vedendo Helena irritata, Martinez ha aggiunto: "Non ti devi arrabbiare, perché non è successo niente". Prestes ha precisato di non essere gelosa per aver visto Javier parlare con l'ex Miss Italia ma non ha compreso il motivo della chiacchierata in sua assenza: "Mi sarebbe piaciuto sentire cosa vi stavate dicendo.

Cosa voleva da te?". Dunque Martinez ha tranquillizzato la propria partner: "Non devi dubitare, devi fidarti di me".

Lo sfogo dell'ex Miss Italia in puntata, Zeudi ha avuto l'ennesima discussione con Helena

Nel post-puntata l'ex Miss Italia ha rivelato a Martinez di essere delusa dell'atteggiamento della sua ex amica: "La sto iniziando a mettere in discussione per come si comporta".

A tal proposito la diretta interessata ha riferito che da parte sua c'è sempre stato un debole verso Helena, ma nel momento in cui non si è sentita corrisposta si aspettava di instaurare almeno un rapporto di amicizia. A detta di Javier, la 23enne sbaglia perché spesso dopo una discussione scoppia a piangere: "Il tuo modo di fare destabilizza le persone".

Inoltre il pallavolista ha aggiunto: "Ti sei resa conto che da quando hai litigato con Helena, alcune persone si sono avvicinate a te?". Dal canto suo però Zeudi ha smentito e ha spiegato di essersi avvicinata lei a Lorenzo e Shaila: "Ho iniziato a trascorrere più tempo con loro perché sono amici di Chiara e lei è la mia migliore amica. Io l'ho sempre detto che con lei c'è un rapporto speciale". Infine, Di Palma ha ribadito di essersi fatta da parte nel rapporto con Martinez perché sapeva dell'interesse di Helena.