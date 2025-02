Nel daytime del Grande Fratello, in onda oggi 25 febbraio alle ore 16:40, Zeudi Di Palma ha commentato quanto accaduto durante la 34^ puntata. Scendendo nel dettaglio, l'ex Miss Italia ha lasciato intendere di essere stanca di ricevere delle critiche gratuite: "Ricevo solo cattiverie e provocazioni continue in questa casa". Inoltre la 23enne si è detta delusa dalla condotta di Helena Prestes.

Lo sfogo di Zeudi

Nel daytime delle 16:40 è stato fatto un riepilogo di quanto accaduto nella 34^ puntata del GF tra Helena e Zeudi: le due concorrenti hanno nuovamente discusso e la modella brasiliana ha messo in dubbio l'orientamento dell'ex Miss Italia.

Nel segreto del confessionale, Zeudi si è sfogata: "Ricevo soltanto cattiverie e provocazioni continue in questa casa che non mi piacciono assolutamente". Inoltre la diretta interessata si è detta delusa per l'atteggiamento che Prestes sta avendo nei suoi confronti: "Vedo una parte non bella di Helena". In particolare, l'ex Miss Italia si è risentita perché la modella brasiliana ha messo in dubbio il suo orientamento: "Nessuno deve permettersi di dire che non mi piacciono le donne. Oggi ho avuto la dimostrazione che Helena non mi ha mai voluta bene. Lei ha messo in discussione una cosa delle mia vita, è andata sul personale".

La versione degli altri concorrenti

Tutto ha avuto inizio quando Zeudi ha detto a Maria Teresa Ruta di non essere a conoscenza di quanto accaduto al GFVip 5 tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: le due concorrenti sembravano avere un'ottima intesa, ma successivamente Rosalinda intraprese una relazione con Andrea Zenga.

In realtà la ragazza ne era venuta a conoscenza alcuni giorni prima, grazie ad Alfonso D'Apice.

In occasione della puntata di ieri, Helena Prestes ha perso le staffe con l'ex Miss Italia accusandola di falsità. In confessionale, la modella brasiliana ha fornito la sua versione sul comportamento dell'ex amica: "Secondo me Zeudi voleva creare un po' di hype, dicendo che è interessata alle donne perché prima ci ha provato con Alfonso, poi con me e poi con Javier".

Inoltre la 34enne ha affermato: "Non m'interessa. Zeudi per me è una delusione".

Al contrario Stefania Orlando non sembra credere alle parole della 23enne di Napoli: "Continuo ad avere dei dubbi su Zeudi e penso che sia molto furba. Lei si nasconde dietro alla sua età".

GF: Prestes e Di Palma al televoto

Nel frattempo, al termine della diretta di ieri sono finite 5 concorrenti al televoto: Helena Prestes, Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma.

Tra queste la gieffina meno votata dovrà abbandonare definitivamente il Reality Show.