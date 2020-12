Non si placano le polemiche su Filippo Nardi, uno dei concorrenti di questo Grande Fratello Vip 2020 che in queste ore sta facendo molto discutere per le sue frasi poco carine nei confronti di Maria Teresa Ruta. Ma, a puntare il dito contro Filippo, ci ha pensato anche la sua ex fidanzata Veronica Graf che in questi giorni ha rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale "Nuovo" dove ha raccontato per la prima volta che lo scorso anno aspettava un figlio da Filippo ma a quanto pare lui le avrebbe chiesto di non tenere questo bambino.

Il racconto dell'ex fidanzata di Filippo Nardi

Veronica ha raccontato di aver raccontato Filippo nel 2018 a Milano Marittima: l'attuale protagonista del GF Vip le avrebbe chiesto il numero di cellulare e da lì sarebbe partito un corteggiamento serrato seppur in maniera virtuale.

In un primo momento, però, la bella Veronica non ha ceduto subito alle lusinghe di Filippo e come ha raccontato nel corso dell'intervista in diverse occasioni gli avrebbe dato perfino buca.

Tuttavia, la passione tra i due sarebbe esplosa in una sera di agosto del 2019. Dopo essersi lasciata con il fidanzato dell'epoca, Veronica accetta di vedere Filippo e i due fanno l'amore. Qualche settimana dopo la ragazza si accorse di essere rimasta incinta e ovviamente mise subito all'occorrente della situazione Nardi.

'Non voglio un figlio da te': le parole che Filippo avrebbe detto alla sua ex

Stando al racconto di Veronica, però, la reazione di Filippo non fu affatto delle migliori. "Non pensare di tenere questo bambino. Io voglio una relazione con te, non un figlio": sarebbero queste la parole molto forti pronunciate da Nardi nei confronti della sua ormai ex fidanzata, quando apprese la notizia della gravidanza.

Un duro colpo per Veronica, la quale ha raccontato che in quel momento si trovava senza grosse disponibilità economiche e quindi impossibilitata a crescere questo bambino che portava in grembo da sola. E proprio per questo motivo Veronica scelse di abortire.

Filippo Nardi a rischio squalifica dal Grande Fratello Vip

"So di aver sbagliato ad abortire e darei la vita per tornare indietro e fare un'altra scelta" ha dichiarato la ragazza che tuttavia all'epoca dei fatti non se la sentiva di crescere da sola questa creatura.

Da quel momento in poi, però, la sua storia d'amore con Filippo Nardi è definitivamente finita.

Insomma l'ennesima tegola che si abbatte sulla testa del già bistrattato Filippo, che in queste ore è finito al centro della ribalta mediatica per le frasi oscene contro Maria Teresa Ruta. Dichiarazioni che potrebbero costargli molto caro: in queste ore, infatti, la produzione del Grande Fratello Vip sta decidendo quelle che saranno le sue sorti nel reality e non si esclude che si proceda con la squalifica immediata.