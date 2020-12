Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle Signore. La TV Soap, al momento, va in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì, alle ore 15:55.

Nell'episodio del 23 dicembre, tutti i personaggi inizieranno a organizzarsi per festeggiare il Natale. Sarà un momento carico di dolcezza, ma non mancheranno diverbi e incomprensioni. In particolare, Maria, prima di partire preparerà dei cibi deliziosi per la famiglia Amato, Beatrice darà le dimissioni dal Circolo a causa di una discussione e Marta dirà di non poter tornare a casa per Natale.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 23 dicembre: Beatrice darà le dimissioni

Nell'episodio de Il Paradiso delle signore che andrà in onda il 23 dicembre, Maria Puglisi deciderà di trascorrere le vacanze natalizie nel suo paesino d'origine. Però, prima di partire, avrà una grande missione da portare a termine: preparare tanti cibi deliziosi per Rocco e Salvatore. Così, si metterà in cucina, in modo che i ragazzi possano festeggiare il Natale con una buonissima tavola imbandita. Cosa preparerà di buono?

Intanto, al Circolo ci sarà una brutta discussione. Il personale, infatti, avrà un litigio con Pietro e Serena. Beatrice, presente in quel momento, non potrà fare a meno di ascoltare. Stanca e delusa, deciderà di licenziarsi.

Spoiler del 23 dicembre de Il Paradiso delle signore: Serena e Carletto saranno gli Elfi di Babbo Natale

Le anticipazioni dell'episodio del 23 dicembre de Il paradiso delle signore rivelano che Luciano inizierà a pensare al regalo da fare a Carletto. Prima di decidere, però, preferirà parlarne con Federico. Anche Umberto sarà travolto dall'atmosfera natalizia e si impegnerà per rendere felice Federico.

Più tardi, chiederà a Vittorio di consegnare qualcosa al ragazzo.

Nel frattempo, tutti sono in trepidante attesa per l'arrivo di Babbo Natale. Al Paradiso, sarà davvero difficile contenere l'entusiasmo e a Serena e Carletto verrà data la possibilità di essere i suoi Elfi.

Marta rimarrà bloccata a causa della neve

Nella puntata del 23 dicembre, a casa Conti, le cose sembrano essere serene.

Si respira un'aria carica di felicità e spensieratezza. Però, le cose cambieranno molto velocemente. Infatti, Marta telefonerà a casa mettendo fine a quel clima festivo. Purtroppo, avrà una brutta notizia da dare ai suoi famigliari: non potrà tornare a casa per festeggiare assieme a loro.

Il motivo che terrà Marta lontana dalla sua famiglia sarà una brutta tempesta di neve. Le strade saranno talmente pericolose da impedire qualsiasi tipo di spostamento. Vittorio, sarà molto provato da questa scoperta, ma deciderà di passare le festività con Beatrice, Pietro e Serena.