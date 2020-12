Selvaggia Roma è stata eliminata dal Grande Fratello Vip nel corso della puntata andata in onda venerdì 11 dicembre quando ha avuto la peggio, in nomination con Giacomo Urtis, Andrea Zelletta e Stefania Orlando. Mentre gareggiava nel reality, l'influencer romana ha parlato del rapporto difficile con suo padre che non vedeva e sentiva da anni, ma il suo ex fidanzato Chiofalo l'ha smentita. Nel corso di un'intervista, l'ex concorrente di Temptation Island, parlando della sua situazione familiare e delle dichiarazioni di Francesco, ha fatto una gaffe, rivelando una notizia che non era stata ancora resa ufficiale, riguardo a un ripescaggio che verrà fatto fra gli eliminati del GF Vip.

Selvaggia Roma rivela il ripescaggio al GF Vip

Nel corso dell'intervista in cui ha parlato dell'assenza di rapporti con suo papà da quando aveva 15 anni, Selvaggia ha fatto trapelare un'informazione importante per gli appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini, riguardo a un ripescaggio che verrà fatto a Natale. Roma, in merito alla sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha dichiarato: ''Per me è stato un sogno che si è realizzato'', dicendo che il suo desiderio era quello di farla conoscere per come è realmente e si è dispiaciuta di essere rimasta poco tempo nella casa di Cinecittà. Selvaggia ha detto: ''Spero nel ripescaggio che si terrà a Natale''.

Chi potrebbe finire nel ripescaggio di Natale del GF Vip

La dichiarazione fatta da Selvaggia aprirebbe nuovi scenari e potrebbe modificare gli equilibri e le dinamiche fra gli attuali concorrenti del reality di Canale 5. Fra gli eliminati del GF Vip degli ultimi tre mesi ci sono stati: Massimiliano Morra, Fulvio Abate, Franceska Pepe, Myriam Catania, Matilde Brandi, Guenda Goria, Paolo Brosio, Patrizia De Blanck, Enock Barwuah Balotelli e Selvaggia Roma.

Non sembrerebbe plausibile che rientrino nel ripescaggio i gieffini che hanno scelto spontaneamente di lasciare la casa, come Flavia Vento, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci e gli espulsi Denis Dosio e Fausto Leali.

Il futuro di Selvaggia Roma e le discussioni con Chiofalo

Selvaggia sembrerebbe determinata a voler rientrare nella casa del Grande Fratello per farsi conoscere meglio dal pubblico, ma al momento, fuori dal reality di Canale 5, sta avendo dei botta e risposta con il suo ex Francesco Chiofalo che è intervenuto in televisione, ospite di Barbara D'Urso, per smentire le parole dell'ex fidanzata riguardo le bugie che Selvaggia avrebbe detto dentro la casa di Cinecittà.

Roma si è detta indignata per le parole di Francesco e, nonostante la loro relazione sia terminata da tempo, l'influencer continuerebbe ad attaccarla per avere un po' di visibilità. Non resta che attendere pochi giorni, per sapere chi sarà ripescato fra gli ex gieffini.