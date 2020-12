Forse involontariamente, Selvaggia Roma ha dato un'anticipazione inaspettata sul GF Vip 5. Intervistata a pochi giorni dalla sua eliminazione, la ragazza ha fatto sapere che le sarebbe piaciuto restare più tempo nella casa, ma non è detto che questo non possa accadere a breve. Stando a quello che l'influencer ha dichiarato all'Adnkronos, nel periodo di Natale dovrebbe esserci un ripescaggio tra alcuni ex concorrenti, una specie di seconda possibilità per chi vorrà coglierla.

Seconda chance in arrivo per gli ex concorrenti del GF Vip

A due mesi esatti dalla finalissima, al GF Vip sono tutt'altro che finiti i colpi di scena.

Stando ad una dichiarazione che ha fatto in queste ore Selvaggia Roma, tra poche puntate dovrebbe avvenire qualcosa di inedito che coinvolgerebbe alcuni ex concorrenti del reality.

Intervistata a pochi giorni dalla sua esclusione dal gioco, l'influencer ha detto che per lei è stato come realizzare un sogno nel cassetto poter vivere circa un mese nella casa più spiata d'Italia, anche se le sarebbe piaciuto restare un pochino di più.

Nel dire questa cosa, però, la ragazza si è lasciata sfuggire una notizia che gli addetti ai lavori non avevano ancora fatto trapelare: "Spero nel ripescaggio che si terrà a Natale".

L'ex vippona, dunque, ha fatto sapere che a breve dovrebbe essere data una seconda possibilità ad un gruppetto di eliminati: nella storia del Grande Fratello Vip, non era mai successo che un inquilino escluso al televoto potesse tornare in gioco nella stessa edizione.

Il rumor confermato da Selvaggia sul futuro del GF Vip

Prima che venisse pubblicata l'intervista di Roma, sul web un media italiano aveva lanciato l'indiscrezione sul possibile ripescaggio tra gli ex concorrenti del GF Vip.

"Secondo alcune voci di corridoio, alcuni eliminati potrebbero essere riammessi nella casa e tornare in gioco. Accadrà davvero? E soprattutto, chi tra i vecchi inquilini sarà ripescato?

", si legge sul web lunedì 14 dicembre.

Stando a questi rumor, non tutti gli ex vipponi dovrebbero partecipare alla seconda possibilità che la produzione metterà a disposizione: probabilmente Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci non ambiranno a rientrare nella casa visto che l'hanno lasciata di loro spontanea volontà meno di dieci giorni fa.

Anche chi è stato squalificato (Denis Dosio, Fausto Leali e Stefano Bettarini) o chi si è ritirato come Flavia Vento non dovrebbero usufruire di questa chance più unica che rara di varcare la porta rossa per la seconda volta nella stessa edizione.

Lo spoiler di Filippo Nardi sulla finale del GF Vip

La notizia del ripescaggio che dovrebbe avere luogo nel periodo di Natale (stando a quello che ha anticipato Selvaggia Roma dopo l'uscita dalla casa), potrebbe non essere l'unica a spiazzare gli abitanti della casa.

L'altra sera, infatti, Filippo Nardi si è lasciato sfuggire uno spoiler piuttosto interessante sulla data in cui è prevista l'ultima puntata della quinta edizione del GF Vip.

Dopo che il conte ha citato la metà di febbraio come periodo indicativo per la chiusura del reality, Tommaso Zorzi ha spalancato gli occhi e gli ha detto: "Metà febbraio? Ma non finisce l'8? Non fare questi giochi con noi eh".

L'influencer ha colto immediatamente che qualcosa di vero c'era nelle parole che sono scappate al neo concorrente, ma anziché indagare ulteriormente e metterlo in difficoltà, ci ha scherzato su dicendo: "Vedrai che l'8 febbraio ci metteranno su un aereo, non ci faranno scendere in studio ma ci porteranno a fare i concorrenti dell'Isola dei Famosi".