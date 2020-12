Il Grande Fratello Vip 5 è giunto al suo 99° giorno di messa in onda, e sembra che in questo periodo stiano iniziando a scricchiolare anche i legami affettivi all'apparenza consolidati come l'amicizia speciale venutasi a creare tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. A scombinare le carte in tavola tra le due pare sia stata la new entry Mario Ermito che, secondo la modella brasiliana, avrebbe fatto emergere un comportamento enigmatico e sospetto di Cannavò.

Dayane non ha perso dunque tempo nel criticare l'amica Rosalinda. Durante una chiacchierata con Sonia e Samantha l'ha definita "poco intelligente" nel gestire l'ultima nomination e la situazione in generale.

Dayane su Rosalinda: 'Voleva far passare Mario per quello che ci prova con tutte?'

Sebbene il 23 dicembre sia il compleanno di Stefania Orlando, pare che per qualche componente della casa di Cinecittà i festeggiamenti non rappresentino la priorità. È il caso di Dayane che, ritrovatasi a parlare con Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet, non ha nascosto le proprie perplessità circa gli ultimi comportamenti di Rosalinda.

A scagliarsi per prima contro Cannavò è stata Sonia che ha palesato la sua diffidenza nei confronti di una nomination giuntale, a detta sua, a sorpresa, quando aveva pensato di aver appianato i contrasti con l'attrice siciliana al termine di un confronto chiarificatore.

La più dura nei confronti di Adua Del Vesco è stata Dayane, la quale ha esternato il suo disappunto verso i presunti approcci sentimentali che Mario Ermito avrebbe ricercato con Rosalinda e Sonia.

Mentre Lorenzini ha glissato elegantemente, Mello ha sottolineato come Mario abbia avuto rispetto per Giuliano, il fidanzato di Cannavò. La modella sudamericana ha raccontato di essere stata lei stessa a consigliare all'amica di tacere sulla questione per non rischiare di scombussolare gli equilibri del suo rapporto di coppia con il compagno.

Dayane ha aggiunto che in questa circostanza Rosalinda non è stata particolarmente intelligente e ha affermato: "Voleva far passare lui (Mario Ermito, ndr) per quello che ci prova con tutte?".

Sonia su Rosalinda: 'La nomination è stata fatta per gelosia per Mario'

Sonia, dopo lo sfogo di Mello, ha rincarato la dose manifestando i suoi dubbi sulla nomination di Cannavò. L'influencer mantovana ha detto che la coinquilina siciliana ha avuto un sussulto emozionale nel momento in cui Ermito fatto il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia e poi ha rivelato: "La nomination è stata fatta per gelosia per Mario".

A questo punto Dayane, continuando a parlare del suo scetticismo verso i comportamenti di Rosalinda negli ultimi giorni, ha dichiarato: "Io faccio un passo indietro. Ride e scherza con tutti, in altri casi avrebbe pianto per tre giorni". La modella brasiliana, difatti, pare non gradisca l'accusa dell'amica di sentirsi trascurata, quando poi è lei stessa a rivolgersi di continuo agli altri coinquilini.

Mentre le tre concorrenti si stavano confrontando, all'improvviso è sopraggiunta Rosalinda e hanno cambiato discorso, parlando del più e del meno. Un dettaglio che non è sfuggito a Cannavò, la quale infatti ha evitato di partecipare alla conversazione.