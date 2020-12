Al Grande Fratello Vip 5 sono nate delle belle amicizie, come quella tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, ma anche amicizie "speciali" come tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Da quando, però, l'ex moglie di Briatore ha deciso di uscire dalla casa, il modello è parso ritrovare il feeling perduto con le donne di casa, in particolar modo con Giulia Salemi. In questi giorni, questo legame all'apparenza amichevole tra Pierpaolo e Giulia sembra nascondere qualcosa in più, come notato anche dagli altri coinquilini, Tommaso in primis.

Giulia confida a Stefania: 'Io non sono la seconda scelta di nessuno'

Stefania e Giulia si ritrovano nella stanza da letto per chiacchierare e la Orlando intima all'influencer di raccontarle che sta bollendo in pentola con Pierpaolo. La Salemi non si tira indietro e confida alla conduttrice di essere già passata da una situazione analoga di due edizioni precedenti del reality Endemol, ovvero del flirt con Francesco Monte che si è protratto anche fuori dalla casa per poi finire bruscamente.

A fronte di ciò, Giulia esterna le sue preoccupazioni in merito a fatto che ciò possa riaccadere e, successivamente, vira il discorso sul cambio di prospettiva di Pierpaolo asserendo "Per due mesi aveva una persona ma non è andata in porto, adesso entro io e cambia".

Malgrado la Orlando palesi il suo dissenso su questa affermazione, la Salemi continua dicendo: "Io non sono la seconda scelta di nessuno" riferendosi appunto alla Gregoraci, oramai fuori dalla casa. Giulia esterna anche le affinità che riscontra con Pierpaolo, ovvero dice: "Sono più vicina alla sua età, sono più ingenua, scherzo di più e ridiamo come dei pazzi".

Il dialogo tra le due coinquiline prosegue con l'influencer che, seppur titubante, confida all'amica di non voler rovinare l'amicizia con Pretelli e quindi, almeno per il momento, non spingersi oltre.

Spoiler prossima puntata del 18 dicembre

Il Grande Fratello Vip 5 andrà in onda su Canale 5 venerdì 18 dicembre con la sua prossima puntata, che vedrà probabilmente duri confronti, squalifiche, almeno un eliminato, quattro new entry e le nuove nomination.

Ad entrare nella casa più spiata d'Italia saranno: Cecilia Capriotti, Carlotta Dell'Isola, Andrea Zenga e Mario Ermito. Mediaset, in un comunicato ufficiale, ha confermato la squalifica di Filippo Nardi per frasi volgari e sessiste rivolte, in più occasioni, a Maria Teresa Ruta. Il concorrente, entrato da pochi giorni, dovrà quindi abbandonare la casa come invocato a più riprese anche dal popolo social. Dopo lo storico "siparietto delle sigarette" in un'edizione del reality Nip del 2000, sembra che questo programma non porti molta fortuna al dj.