In queste ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip 5 si è mosso qualcosa: complice la prova settimanale che ha proposto la produzione, i concorrenti si sono scambiati dei baci sotto al vischio, come da tradizione natalizia. Gli inquilini che si sono mostrati maggiormente affini durante il gioco sono stati Giulia e Pierpaolo (che finalmente si sono baciati con passione davanti a tutti), Andrea Zenga e Dayane che, però, è stata definita dal nuovo entrato una bella ragazza che caratterialmente non è compatibile con lui.

Bacio al Grande Fratello Vip tra i 'prelemi'

L'attesa dei fan di Giulia e Pierpaolo è finita: il 26 dicembre, infatti, i due si sono finalmente dati un bacio appassionato nella casa dopo più di un mese di amicizia speciale.

A favorire questo avvicinamento è stata una prova proposta dagli autori del Grande Fratello Vip nel giorno di Santo Stefano.

Sotto ad un vischio appeso al soffitto di un corridoio, coppie di concorrenti dovevano scambiarsi dei baci (affettuosi o passionali, a loro discrezione) della durata minima di dieci secondi.

Al suono di una sirena, Pretelli e Salemi si sono posizionati nel punto richiesto e si sono baciati con trasporto davanti ai loro incuriositi compagni d'avventura.

I fan dei "prelemi" hanno gioito per questo scambio di affettuosità ma, ad onor del vero, c'è da precisare che il tutto è avvenuto per un gioco lanciato dalla produzione del reality e non in maniera spontanea.

Dayane 'sedotta e abbandonata' di nuovo al Grande Fratello Vip

Altri due concorrenti che non si sono tirati indietro nel darsi un bacio appassionato sono stati Dayane e Andrea Zenga.

Anche se era solo per la prova della settimana, la modella e il figlio d'arte si sono scambiati focose affettuosità, lasciando i loro compagni senza parole.

Stefania, ad esempio, è stata la prima a chiedere ai due chi per primo si fosse spinto a dare un bacio alla francese piuttosto che uno a stampo, ovvero un po' più casto. Quando nella casa del Grande Fratello Vip si stava facendo largo l'ipotesi di un reciproco interesse tra la brasiliana e il milanese, quest'ultimo ci ha tenuto a fare delle importanti precisazioni.

"Ho 27 anni e so cosa voglio. Lei è bellissima fisicamente, ma il suo carattere non è affine al mio. La vedo una donna troppo matura forse", ha puntualizzato Zenga in merito a quello che potrebbe nascere tra lui e Dayane davanti alle telecamere.

I baci più discussi del Grande Fratello Vip 5

Sono stati tanti i baci che i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono scambiati il 26 dicembre: la prova settimanale che ha proposto la produzione ha favorito anche degli inediti avvicinamenti tra i "vipponi".

Tommaso Zorzi, ad esempio, ha posato le sue labbra sia su quelle di Pierpaolo (l'ha baciato mentre faceva il bagno in una vasca) che su quelle di Andrea Zelletta, ma nessuno degli abitanti della casa si è tirato indietro dal partecipare a questo gioco.

Il bacio più atteso dai fan, però, è stato quello tra Giulia e Pierpaolo: anche se la maggior parte degli spettatori auspicava che avvenisse in modo spontaneo e non "pilotato" dagli autori, quello che è successo tra i "prelemi" potrebbe favorire in modo significativo la nascita della prima vera coppia della quinta edizione del reality.

Dopo aver corteggiato per mesi Elisabetta Gregoraci, Pretelli sembra aver concentrato tutte le sue attenzioni sull'influencer italo-persiana che, quando è entrata nella casa, si era ripromessa di non vivere nessun flirt per evitare di bissare quanto era accaduto con Francesco Monte pochi anni fa.