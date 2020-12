Cambia la programmazione del Grande Fratello Vip per il periodo delle feste di Natale. In questi mesi il reality show condotto da Alfonso Signorini è andato in onda su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale, ma nelle prossime settimane natalizie ci saranno delle novità. Il reality, infatti, perderà l'appuntamento del venerdì sera ma i "vipponi" saranno protagonisti di una serata speciale in programma il prossimo 31 dicembre, in onda in diretta subito dopo il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: la programmazione serale delle feste di Natale

Nel dettaglio, la prossima settimana la messa in onda del Grande Fratello Vip è prevista soltanto per lunedì 21 dicembre, a partire come sempre dalle 21:40 circa. Le anticipazioni ufficiali rivelano che questo sarà l'unico appuntamento in prime time con il reality condotto da Alfonso Signorini, visto che per la serata di venerdì 25 dicembre non è in programma una nuova puntata in diretta.

Per la serata di Natale, infatti, in casa Mediaset hanno scelto di cambiare la programmazione della prima serata e al posto del GF Vip ci sarà il film "Un Natale da chef" con Massimo Boldi.

Salta la puntata del GF Vip il 25 dicembre e 1° gennaio 2021

Questo, però, non sarà l'unico venerdì sera in cui la trasmissione di Canale 5 non andrà in onda.

Anche per il 1° gennaio 2021, infatti, non è prevista una nuova puntata in diretta del GF Vip.

Due venerdì di stop, quindi, per la trasmissione che continua a riscuotere un buon successo dal punto di vista degli ascolti, al punto che in casa Mediaset hanno scelto di prolungare la messa in onda di questa quinta edizione fino a metà febbraio 2021, quando poi il testimone passerà a Ilary Blasi che sarà la padrona di casa della nuova edizione de L'Isola dei famosi in onda sempre su Canale 5.

Il 31 dicembre lo speciale di fine anno con il Grande Fratello Vip

Le sorprese relative alla programmazione natalizia del Grande Fratello Vip non sono finite qui. Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che il prossimo giovedì 31 dicembre ci sarà uno speciale di fine anno in prime time, previsto a partire dalle ore 21.

Una lunga serata in compagnia di Alfonso Signorini e di tutti i "vipponi" protagonisti di questa edizione, che saranno al centro della scena assieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo e della musica.

Il conduttore, infatti, ha precisato che quello del 31 dicembre sarà un vero veglione di Capodanno, dove a farla da padrone sarà l'intrattenimento, il divertimento e non le dinamiche della casa più spiata d'Italia.