Martedì 22 dicembre i telespettatori potranno assistere a una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 5, la soap opera che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 circa su Rai 1. Le anticipazioni confermano che l'episodio 52 sarà ricco di colpi di scena. Beatrice non accetterà il soggiorno in montagna che l'è stato offerto da Adelaide, mentre Barbieri sarà distrutto per la fine della storia con Roberta. Durante la puntata, inoltre, si assisterà al duro scontro tra Vittorio e Adelaide: il dottor Conti farà di tutto per difendere la cognata.

Beatrice declina l'invito di Adelaide

Il povero Marcello starà molto male e si sentirà in colpa per la relazione finita con Roberta.

D'altronde Barbieri non ha avuto scelta: per il bene della sua fidanzata ha dovuto baciare Ludovica e fare in modo che la sua amata si allontanasse da lui. A notare lo stato d'animo triste di Marcello saranno Salvatore e Laura, che cercheranno in tutti i modi di sollevargli il morale. Intanto al Circolo Beatrice non accetterà l'invito fatto dalla contessa di Sant' Erasmo. Adelaide aveva provato in tutti i modi a convincere la cognata di Vittorio ad accettare una vacanza in montagna (offerta dal Circolo), in modo tale da ribaltare i piani del nipote. La signora Conti, per il bene dei suoi figli, deciderà invece di trascorrere le feste a casa del cognato, in quanto Pietro e Serena sono desiderosi di passare il Natale in compagnia dello zio. La cognata di Vittorio, però, non capirà che rifiutando l'invito della Contessa, si metterà contro di lei.

Vittorio affronta Adelaide a Villa Guarnieri

Nel corso della 52ª puntata, Silvia continuerà a sperare con tutto il suo cuore di avere Federico a casa sua la sera della vigilia. La donna si confronterà con zia Ernesta e quest'ultima, mentendo, le confermerà la presenza del figlio all'evento in famiglia. Nel frattempo il ragioniere Cattaneo cercherà in tutti i modi di convincere il figlio a trascorrere insieme alla madre almeno il pranzo di Natale, inoltre lo pregherà di riappacificarsi con Silvia.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Intanto Barbieri non avrà pace per la separazione da Roberta e troverà in Ludovica una preziosa confidente. Durante l'episodio di martedì 22 dicembre, Vittorio apprenderà che a Beatrice le sono state improvvisamente annullate le ferie. Per tale ragione il dottor Conti si precipiterà a Villa Guarnieri e affronterà in modo deciso la contessa Adelaide.