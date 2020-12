Tensione nella casa del Grande Fratello Vip dopo la puntata del 30 novembre: Elisabetta è stata criticata da alcune donne del cast per aver insinuato che Giulia abbia fatto delle avance a Briatore per avere una vacanza gratis in Sardegna. Se Maria Teresa e Stefania hanno parlato con Gregoraci per capire le sue ragioni, Dayane, Adua e Selvaggia l'hanno ignorata tutto il giorno: la calabrese ha detto di sentirsi isolata da un gruppetto che, senza ascoltare la sua versione, si sarebbe schierato dalla parte di Giulia Salemi.

Giulia divide il gruppo al Grande Fratello Vip

L'insinuazione che è stata fatta sulla Salemi e su Briatore qualche giorno fa, ha creato parecchi malumori nella casa del Grande Fratello Vip.

Elisabetta, in particolare, è stata presa di mira dalle concorrenti che pensano che abbia esagerato nel dire che Giulia ci avrebbe provato con Flavio tramite sms e telefonate per ottenere un soggiorno gratis in Sardegna.

Dayane, ad esempio, ha difeso a spada tratta l'italo-persiana dicendo: "Ti ha fatto passare per quello che non sei. Ti conosco da anni e so che persona sei. Lei non ha nulla da perdere, fuori ha tutte le certezze e viene qua a rovinare una ragazza. Stia al suo posto".

Mello non è stata l'unica così dura nei confronti della Gregoraci: anche Adua, che è sempre stata amica della soubrette, in questo caso si è sentita di metterla in discussione per il messaggio che ha fatto passare in tv sull'influencer.

"Si dovrebbe discutere privatamente di queste cose e poi Flavio era già il suo ex marito", ha commentato la Del Vesco.

L'affondo di Selvaggia al Grande Fratello Vip

La concorrente del Grande Fratello Vip 5 che ha usato termini più forti nei confronti di Elisabetta, è Selvaggia. La ragazza sembra aver approfittato della situazione con Giulia per confermare l'astio che prova verso l'amica speciale di Pierpaolo.

"Non si immedesima. Dice che lei ci ha provato con Briatore, ma non si mette nei panni degli altri? Ma vaffa... Andasse a rompere a casa sua a Montecarlo, non qua. Mi ha rotto i co...", ha tuonato Roma l'1 dicembre davanti alle telecamere.

Tra le donne del cast del reality, dunque, si è creato del gelo: Gregoraci si è lamentata di come l'hanno trattata alcune compagne, soprattutto quelle che si sono schierate dalla parte della Salemi nel loro recente litigio.

"È Giulia che vuole portare avanti questa situazione, anche se non è mai venuta a parlare con me ma lo fa con le altre", ha detto la calabrese in una chiacchierata con Stefania.

Crollo al Grande Fratello Vip per Elisabetta

"Si comportano da bambine dell'asilo, vanno in camera a parlare. Mi isolano come se avessi la peste, mi lasciano sola", ha proseguito Gregoraci nel suo sfogo nella casa del Grande Fratello Vip.

Riferendosi alle ragazze del cast che si sono schierate con Giulia, Elisabetta ha aggiunto: "Da Dayane me lo aspetto, da Rosalinda no. L'ho sempre stimolata e doveva abbracciarmi, non isolarmi".

"Vedere questo gruppetto mi ha fatto rimanere male, Salemi è infantile. Brutto che tutto questo venga dalle donne, non c'è solidarietà femminile", ha concluso l'ex signora Briatore.

A pochi giorni dal suo sempre più concreto addio al programma di Canale 5 (dopo la notizia dell'allungamento fino a metà febbraio 2021), la showgirl calabrese sembra aver perso il sorriso e la forza che ha sempre avuto: da quando il GF Vip 5 è iniziato, Gregoraci è stata un punto di riferimento per tanti abitanti della casa, mentre oggi pare che la sua "supremazia" stia venendo meno soprattutto dopo l'ingresso nel cast di Giulia, che l'avrebbe anche allontanata da Pierpaolo.