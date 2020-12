La puntata del GF Vip che è andata in onda lunedì 30 novembre ha lasciato degli strascichi considerevoli nella casa. Dopo che Elisabetta ha lasciato intendere che Giulia Salemi ci avrebbe provato con Flavio Briatore pur di avere una vacanza gratis in Sardegna. Tuttavia, alcuni concorrenti si sono esposti per difendere l'influencer: tra questi Selvaggia Roma, che ha invitato la Gregoraci a tornarsene a Montecarlo e a non dare fastidio alla compagna di reality.

Lo sfogo di Selvaggia dopo l'ultima puntata del GF Vip

Quello che è stato detto su Giulia nella diretta del GF Vip di lunedì scorso ha fatto storcere il naso a più concorrenti del cast.

Quando Elisabetta e Patrizia De Blanck hanno sostenuto che la Salemi abbia tentato di racimolare una vacanza gratis in Sardegna essendo carina con Flavio Briatore, due donne della casa si sono ribellate.

A difendere l'influencer italo-persiana, infatti, ci hanno pensato prima Adua e poi Selvaggia, con dei discorsi netti e contro l'insinuazione che la Gregoraci ha fatto velatamente in puntata (la contessa è stata più diretta, dicendo di aver parlato con l'imprenditore).

"A lei non gliene frega niente, non si immedesima. Pensa sempre ai film che possono farsi fuori, e poi dice che una ragazzina ci provava col suo ex. Non si mette nei panni degli altri", ha esordito la Roma nello sfogo che alcuni blog di Gossip stanno riportando l'1 dicembre.

Elisabetta attaccata da alcune compagne del GF Vip

Selvaggia ha proseguito dicendo che la Gregoraci sarebbe incoerente perché, se da un lato non vuole che in tv passino messaggi sbagliati sul suo conto, dall'altro starebbe facendo di tutto per lasciar intendere che Giulia avrebbe fatto delle avance a Briatore.

"Ma vaffa... dai. Non deve rompere il c... Lo facesse a casa sua a Montecarlo, non qua. Già mi ha rotto i co...", ha tuonato la Roma al termine della puntata del GF Vip nella quale Elisabetta ha discusso animatamente con la Salemi su come si sarebbe comportata con Flavio in Sardegna.

A difendere l'influencer, ci ha pensato anche Adua che, sebbene sia amica della showgirl calabrese, in questa situazione si è sentita di doversi schierare con l'italo-persiana perché l'insinuazione che è stata fatta sul suo conto è pesante e non supportata da prove concrete.

Selvaggia ci riprova con Pierpaolo al GF Vip

Prima di sbottare contro Elisabetta in camera da letto, Selvaggia si è mostrata ostile nei suoi confronti anche durante l'ultima puntata del GF Vip che è andata in onda.

Quando ha dovuto fare la sua nomination palese, la Roma ha votato l'ex signora Briatore perché continua a non piacerle l'atteggiamento che ha con Pierpaolo durante la settimana: prima lo allontana dicendogli che sono solo amici e poi, quando lui prova a guardarsi intorno, lo rimprovera e gli fa scenate di gelosia.

Stuzzicata da Alfonso Signorini sull'interesse che nutrirebbe ancora oggi verso Pretelli, l'influencer ha confermato: "Se lei va via, ci sono io che posso consolarlo".

Insomma, Selvaggia non ha ancora perso la speranza di poter conquistare l'ex velino che per quasi tre mesi ha fatto invano la corte alla Gregoraci.

Qualora la showgirl dovesse davvero ritirarsi dal gioco dopo la notizia dell'allungamento del reality fino a metà febbraio, il bel Pierpaolo resterebbe solo nella casa.

La speranza che nutrono molti fan è che il giovane possa finalmente dimenticare Elisabetta e magari iniziare un'altra conoscenza con una nuova concorrente, che potrebbe essere la Roma, Giulia Salemi oppure una delle dieci new entry (sono 5 uomini e 5 donne) che subentreranno nel cast nelle prossime puntate.