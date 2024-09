Il dissing tra Tony Effe e Fedez si arricchisce. Dopo il brano "Chiara" pubblicato dal rapper romano, domani arriverà la replica dell'ex marito di Chiara Ferragni. Su Instagram, Fedez ha pubblicato alcune strofe della nuova canzone, "Allucinazione collettiva", dove al suo ex amico: "Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno possiamo dire che con te ha fatto beneficenza".

Allucinazione collettiva: lo spoiler di Fedez

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre uscirà "Allucinazione collettiva", il pezzo con cui Fedez proseguirà il suo dissing con Tony Effe.

Su Instagram ha pubblicato un piccolo spoiler di alcune strofe presenti. "Chissà se lei era d'accordo a pubblicare quel vocale. Ti sei trasformato in un consulente matrimoniale?", dice la barra, facendo riferimento al vocale di Chiara Ferragni in "Chiara" di Tony, quello in cui lei dice che Fedez aveva intenzione di comprarsi gli streaming. Fedez ha lasciato intendere di non accettare nessuna morale dal suo ex amico Tony Effe e lo ha criticato per le strofe utilizzate nel brano Chiara: "Ogni tua argomentazione è davvero originale, testo da boomer moralista in cui mi fai la paternale".

Fedez ha lanciato un'ulteriore frecciatina sia a Tony Effe che alla ex moglie Ferragni: "Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza". Infine, sempre riferito alla ex moglie, ha sostenuto che prima chiede di non tirare in ballo i figli Leone e Vittoria, ma poi fa delle confidenze personali a "rapper scarsi" che insultano anche i suoi figli.

Quest'altra barra far riferimento alla storia postata da Chiara Ferragni, in cui chiedeva di lasciare lei e i figli fuori da questa storia.

Il precedente

Da qualche giorno a questa parte Fedez e Tony Effe hanno iniziato un dissing sui social, partito da Tony Effe con il suo Red Bull 64 Bars. Pezzo replicato da Fedez con "L'infanzia infelice di un benestante", ma ieri sera è arrivato "Chiara", il pezzo che ha scatenato l'ennesima risposta di Fedez, che uscirà questa sera.

"Lei ti era rimasta accanto nella malattia e quando aveva bisogno sei scappato via, infame", ha rappato Tony Effe in "Chiara" in riferimento al Pandoro-Gate. Ha anche tirato in ballo anche i figli di Fedez e Ferragni: "Hai fatto i figli solamente per postarli. Chissà che penseranno quando saranno grandi, sei una vergogna".

Il commento di alcuni utenti del web

Il dissing fra Fedez e Tony Effe sta catturando l'attenzione dei fan: c'è chi si è schierato con il rapper romano e chi con il rapper milanese. Un utente ha affermato: "La situazione sta leggermente sfuggendo di mano". Edoardo Donnamaria ha ironizzato: "Adesso Chiara dovrà rispondere al dissing". La modella Giada Pezzaioli ha commentato: "A volte è meglio tacere".