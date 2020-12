Cambio programmazione in vista per il Grande Fratello Vip. Dopo lo stop della scorsa settimana durante il giorno di Natale, il reality show non sarà trasmesso neppure il prossimo venerdì 1° gennaio 2021, serata di Capodanno. La conferma arriva dalla Guida Tv Mediaset, la quale riporta che per questa nuova settimana di programmazione di venerdì è previsto un film al posto del reality show condotto da Alfonso Signorini che continua a riscuotere degli ottimi consensi dal punto di vista degli ascolti.

Salta la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 1° gennaio 2021

Nel dettaglio, il GF Vip in queste settimane è sempre stato trasmesso con un doppio appuntamento settimanale, quello del lunedì e del venerdì sera.

Lo scorso venerdì 25 dicembre, però, il reality non è stato trasmesso e la stessa cosa succederà anche venerdì 1° gennaio 2021.

Al posto della nuova puntata del programma che racconta le avventure dei "Vipponi" capitanati da Alfonso Signorini, ci sarà spazio per la messa in onda del film "Natale a 5 stelle" con protagonista l'attore Massimo Ghini, seguito poi alle 23.55 dal film-documentario "The Beatles", che ricostruisce la storia dei Fab Four dagli esordi fino all'ultima apparizione a Londra nel 1969.

Un venerdì decisamente diverso per il pubblico della rete ammiraglia Mediaset che, per la serata di Capodanno, dovrà fare a meno del nuovo appuntamento con il GF Vip che tornerà in onda lunedì 4 gennaio 2021, come sempre in prime time su Canale 5.

Il 31 dicembre il Veglione di fine anno con il GF Vip su Canale 5

Tuttavia questa settimana, oltre alla puntata di lunedì 28 dicembre, è previsto comunque un secondo appuntamento serale con il reality show. Per la serata del 31 dicembre, infatti, Mediaset ha scelto di affidarsi proprio ai concorrenti del GF Vip per il Veglione di fine anno.

Un vero e proprio appuntamento speciale che non avrà nulla a che fare con le classiche puntate del reality show trasmesse fino a questo momento su Canale 5.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Come ha svelato Alfonso Signorini, quella del 31 dicembre sarà una vera e propria serata goliardica, dove non ci saranno nomination, confronti, eliminazioni ma soltanto tanto divertimento con la presenza di numerosi cantanti e artisti che allieteranno la lunga serata di fine anno dei "Vipponi" e del pubblico Mediaset.

Slitta la finale del GF Vip: ultima puntata prevista il 26 febbraio 2021

Intanto, è arrivata la notizia secondo la quale questa edizione del GF Vip subirà un nuovo prolungamento. Se fino a pochi giorni fa la finale era prevista per il 15 febbraio, sembrerebbe che in casa Mediaset abbiano chiesto alla produzione del reality di andare avanti fino a venerdì 26 febbraio, serata in cui dovrebbe essere proclamato il vincitore di questa quinta edizione.