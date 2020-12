All'interno della casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si fa sempre più intenso. I due trascorrono molto del loro tempo assieme e nelle ultime ore si sono lasciati andare a una serie di dichiarazioni che non sono passate inosservate e che farebbero ben sperare per un futuro insieme. A fare un po' di chiarezza, infatti, è stato l'ex velino di Striscia la notizia, il quale ha voluto precisare alcune cose in merito anche al suo rapporto speciale nato all'interno della casa di Cinecittà con la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci.

Pierpaolo e Giulia Salemi: rapporto speciale al GF Vip

Nel dettaglio, Giulia Salemi ha ammesso che in un primo momento ci è rimasta molto male quando i fan di Elisabetta Gregoraci si piazzavano fuori la casa del Grande Fratello Vip e cominciavano a urlare contro di lei, definendola una "sfascia-coppie".

La giovane influencer non ha nascosto che quelle parole l'avevano ferita ma poi con il passare del tempo ha imparato a fregarsene, consapevole del fatto che non stesse facendo del male a nessuno ma solo bene. "Io voglio fare il cavolo che voglio" ha dichiarato Salemi parlando in giardino con lo stesso Pierpaolo.

E va detto che anche l'ex velino di Striscia la notizia ha subito tranquillizzato Giulia, dicendole di stare tranquilla perché in fondo lui ed Elisabetta non sono mai stati una coppia a tutti gli effetti all'interno della casa del GF Vip.

Le parole di Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci

"Io sono single, libero, con te posso fare tutto, certo non voglio crearti problemi" ha ammesso Pierpaolo chiedendo poi a Giulia di non lasciarsi condizionare dalle parole della gente che urla fuori e dagli aerei che di tanto in tanto sorvolano le mura della casa di Cinecittà.

Insomma una presa di posizione forte e decisa quella di Pierpaolo che ormai sembra aver archiviato la sua infatuazione nei confronti della showgirl calabrese, complice anche le dichiarazioni di Elisabetta che in più occasioni, anche quando ormai aveva lasciato la casa del Grande Fratello Vip, ha ammesso di vedere Pretelli solo come un amico.

'Hai una luce negli occhi diversa' dice Giulia a Pierpaolo

"Ormai è andata come è andata" ha ammesso Pierpaolo parlando del suo rapporto con Gregoraci. A quel punto Giulia ha colto la palla al balzo per far presente a Pierpaolo quanto fosse cambiato, in meglio, dal giorno in cui Elisabetta è uscita definitivamente dalla casa del reality show di Canale 5.

"Hai una luce negli occhi diversa ora" ha proseguito Salemi, la quale poi ha ribadito a Pierpaolo che se una persona ti vuole per davvero, trova il modo per "prenderti". E in questo modo ha lanciato l'ennesima frecciatina alla showgirl calabrese.