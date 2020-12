Da circa 24 ore, nella casa del Grande Fratello Vip non si parla d'altro che dello strano regalo di Natale che Natalia ha fatto a Zelletta. Molti concorrenti si stanno interrogando sul messaggio che la ragazza ha voluto mandare al fidanzato con un profumo e la scatola vuota di un anello, ed alcuni sono arrivati a critiche conclusioni. Stefania Orlando, ad esempio, sostiene che Paragoni stia solo cercando di attirare l'attenzione sulla coppia formata da lei e da Andrea, con l'obiettivo di campeggiare su tutti i media ed ottenere un confronto in diretta su Canale 5.

Il commento di Stefania nella casa del Grande Fratello Vip

La storia d'amore nata a Uomini e donne tra Andrea e Natalia, è diventata argomento di discussione dal 25 dicembre, ovvero da quando il ragazzo è entrato in crisi per un ambiguo regalo che gli ha fatto recapitare la fidanzata per Natale.

Tra i tanti vipponi che si stanno esponendo per commentare questa misteriosa vicenda, c'è anche Stefania che, dall'alto della sua esperienza, ha criticato Paragoni sia per aver rovinato un giorno di festa al compagno che per l'intento che vorrebbe raggiungere con questo discutibile gesto.

"Loro sono nati davanti alle telecamere e sono abituati a fare così", ha detto Orlando in merito al modo poco chiaro col quale l'ex corteggiatrice ha cercato di comunicare con Zelletta.

"Lei vuole di nuovo i riflettori puntati su di loro, per questo ha scritto una cosa ambigua, solo per fare un chiarimento in puntata", ha chiosato la romana nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando il 26 dicembre.

Poca chiarezza sul gesto di Natale al Grande Fratello Vip

"Lui era anche abbastanza tranquillo", ha detto Stefania nel continuare a commentare la strana presa di posizione di Natalia e la reazione che ha avuto Andrea nella casa del Grande Fratello Vip.

Dopo un iniziale momento di smarrimento, Zelletta ha provato a giustificare la fidanzata, cercando interpretazioni meno drastiche al suo gesto: l'ex tronista di Uomini e Donne ha dato versioni diverse sul profumo donatogli (che potrebbe appartenere proprio alla Paragoni) e sull'elastico che gli è stato inviato dalla compagna.

Orlando, dopo aver analizzato per bene il comportamento del pugliese nelle ultime 24 ore, è arrivata alla conclusione che la coppia nata nel programma di Maria De Filippi un paio d'anni fa starebbe ricercando soltanto una visibilità che è venuta meno nell'ultimo periodo.

Zelletta chiede un chiarimento con Natalia al Grande Fratello Vip

Sono varie le reazioni che Andrea ha avuto al regalo di Natalia: se inizialmente è stato lo sconforto a prendere il sopravvento, dopo qualche ora di riflessione il ragazzo ha provato ad analizzare con logica quanto è accaduto il giorno di Natale.

Sebbene si sia trovato d'accordo con quei compagni di Grande Fratello Vip che pensano che Paragoni abbia sbagliato a fare un gesto così strano proprio in un giorno di festa, Zelletta ha detto che conosce bene la fidanzata e per questo in parte la giustifica.

"Riesco ad andare oltre", ha detto il pugliese a chi in queste ore gli ha chiesto se quello che è successo potrebbe minare la solidità della sua relazione.

"In amore pretendo tanto, quindi mi aspetto un chiarimento valido", ha fatto sapere il giovane nella casa.

Esattamente come ha pronosticato Stefania di recente, anche Andrea prevede che Natalia sia ospite in una delle prossime puntate del reality per spiegare il perché del suo strano regalo e le eventuali cose che non le stanno andando bene. La coppia nata a Uomini e Donne, dunque, potrebbe diventare protagonista dell'ultima parte del GF Vip 5.