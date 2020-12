I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e nel corso della serata di ieri, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si sono lasciati andare a delle confessioni piccanti sul loro passato. I due non hanno mai nascosto di essere amici ben prima di entrare all'interno della casa più spiata d'Italia e insieme hanno vissuto un bel po' di esperienze, così come hanno raccontato durante un momento di confronto in giardino durante la serata di ieri. Così, è venuto fuori, che tra Giulia e Tommaso c'è stato anche un momento di intimità.

La confessione di Giulia Salemi e Tommaso Zorzi nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, i due protagonisti di questo GF Vip hanno raccontato in parte l'avventura che li ha visti protagonisti durante un soggiorno a Londra, quando si lasciarono andare alla passione.

In un primo momento gli altri inquilini della casa più spiata d'Italia quasi non credevano al racconto della coppia, ma poi Tommaso ha messo "in chiaro" le cose.

Cecilia Capriotti che si era persa parte del discorso ha chiesto ai ragazzi di spiegargli cosa stessero dicendo e a quel punto Tommaso, con tutta la schiettezza che lo contraddistingue ha esclamato: "Io e Giulia Salemi abbiamo fatto l'amore!".

Anche la stessa Capriotti è rimasta abbastanza incredula da questa confessione e in un primo momento ha ammesso di non crederci, sostenendo che i loro sguardi non ricordassero affinità da quel punto di vista. "Amore, non hai letto bene" ha proseguito Zorzi, confermando così di aver avuto un momento di intimità con la sua amica protagonista di questo Grande Fratello Vip.

'Eravamo piccoli ed inesperti' ammettono Giulia e Tommaso parlando del loro momento di intimità

E poi ancora successivamente, incalzati dalle domande degli inquilini, curiosi di sapere ulteriori dettagli su questo "scoop", Tommaso e Giulia hanno confessato che l'episodio è avvenuto un po' di anni fa, mentre si trovavano a Londra. "Eravamo piccoli ed inesperti" hanno raccontato i due, non senza un po' di imbarazzo.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Ad un certo punto, per smorzare un po' la situazione e quasi per evitare ulteriori domande, Tommaso si è alzato dalla sua postazione per andare a prendere le sigarette e da quel momento non si è più parlato di questo incontro passionale avvenuto in passato tra i due gieffini.

Tommaso Zorzi: “ho fatto l’amore con Giulia Salemi”#GFVIP pic.twitter.com/u2UzPE4y2Q — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 19, 2020

Il 21 dicembre la nuova puntata in diretta del GF Vip

Un argomento che sicuramente non passerà inosservato e che potrebbe essere motivo di dibattito nel corso della prossima puntata del GF Vip in programma questo lunedì 21 dicembre su Canale 5.

Tra i nominati della settimana vi è anche Tommaso Zorzi che, tuttavia, non rischia l'eliminazione dato che il televoto di questo lunedì non prevede nessuna esclusione dalla casa.