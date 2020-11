Patrizia De Blanck è finita al centro del gossip negli ultimi giorni, in quanto i coinquilini che stanno dividendo con lei l'esperienza all'interno del Grande Fratello Vip, si sarebbero lamentati per i cattivi odori presenti nella sua stanza. Nella puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda venerdì 20 novembre, Fulvio Abbate ha espresso la sua opinione in merito alla vicenda e ha dichiarato che Patrizia non indosserebbe biancheria intima. Fulvio ha detto che, all'interno della casa più spiata d'Italia, doveva tirarle giù la gonna quando erano seduti sul divano.

Patrizia De Blanck non userebbe biancheria intima

Barbara D'Urso ha mostrato un articolo in cui era riportata la notizia di alcuni odori che sarebbero presenti nella stanza di Patrizia De Blanck. Subito dopo, la conduttrice ha introdotto un video in cui sono stati fatti sentire i commenti che i gieffini avevano fatto, riguardo alla situazione nella stanza della contessa De Blanck. Fulvio Abbate, amico di Patrizia, dopo aver visto il filmato, ha espresso la sua opinione in merito alla vicenda: ''Quella stanza è una sorta di capanno, dove non c'è una vera e propria presa d'aria''. Proseguendo il discorso, il giornalista ha affermato che la descrizione dell'ex gieffina, fatta dai suoi coinquilini, è stata crudele.

Fulvio ha dichiarato che, quando viveva nella casa più spiata d'Italia, doveva tirare giù la gonna alla concorrente ogni qualvolta si alzava dal divano: ''Patrizia, lo saprete, non usa biancheria intima''.

Barbara D'Urso conferma la tesi di Fulvio Abbate

Dopo aver sentito le parole di Fulvio Abbate, Barbara D'Urso ha confermato la dichiarazione dello scrittore: ''È vero, certo, si è spogliata in diretta qua''.

La conduttrice poi ha chiesto delucidazioni a Fulvio: ''Ah, lei non la usa proprio?'' e l'ex gieffino ha detto che la contessa non indossa biancheria intima, dichiaratamente per un fatto culturale, ritenendola inessenziale: ''Patrizia appartiene a quella generazione lì, che non pensa che le mutandine e gli slip debbano essere usati''.

Ultima puntata GF Vip: Patrizia De Blanck in nomination

Nell'ultima puntata del GF Vip 5, andata in onda venerdì 20 novembre, Patrizia De Blanck, che era in nomination con Francesco Oppini, ha saputo in diretta la sua sorte, grazie ad una busta letta da Alfonso Signorini che ha rivelato ai concorrenti chi avrebbe dovuto lasciare la casa del Grande Fratello: ''Non c'è nessun nome perché questa sera non esce nessuno!''. Patrizia ha scoperto però, attraverso una comunicazione del conduttore, di essere la vip meno votata dal pubblico, pertanto è stata la prima nominata della puntata.