Durante la settimana che va da lunedì 21 a venerdì 25 dicembre si avvicinerà il Natale anche al Paradiso delle Signore 5. Come anticipato dagli spoiler, i protagonisti della soap si organizzeranno per trascorrere un Natale indimenticabile. Di certo non mancheranno dei colpi di scena. In casa Cattaneo la zia Ernesta e Stefania cercheranno di mettere di buonumore Silvia e decideranno di fare l'albero tutte insieme. Intanto Marcello, dopo la fine della storia con la sua amata Roberta, continuerà a lavorare in Caffetteria. Per tale ragione Laura e Salvatore saranno costretti a licenziare la cameriera assunta al posto di Barbieri.

Per non far perdere il lavoro alla ragazza, Laura chiederà a Clelia di inserirla tra lo staff del Paradiso come Venere. Beatrice deciderà inoltre di accettare, per l'amore dei figli, di passare il Natale con Vittorio che li porterà a paranzo al circolo.

Beatrice rifiuta la vacanza offerta da Adelaide

Marta dovrebbe tornerà in Italia la sera della vigilia per trascorrere le feste con il marito e i coniugi Conti prenderanno la decisione di passare le vacanze con Beatrice e i nipoti Pietro e Serena, rinunciando al Natale a Villa Guarnieri. Adelaide prenderà malissimo questa scelta, aveva pensato di riunire tutta la famiglia Guarnieri in occasione delle festività. Per allontanare Beatrice dal cognato, Adelaide offrirà una vacanza in montagna, a spese del Circolo, a Beatrice e i suoi figli.

Intanto Laura e Salvo saranno molto preoccupati per lo stato d'animo di Barbieri che da poco si è lasciato con Roberta. Nel frattempo Beatrice verrà a conoscenza che i suoi figli saranno molto felici di trascorrere le vacanze a casa dello zio Vittorio. Per accontentarli, rifiuterà l'invito nella località sciistica offerta della contessa. Ma sarà ignara che questo sarà l'inizio di una guerra tra lei e Adelaide.

Umberto Guarnieri farà un regalo a Federico

In vista del Natale Silvia cercherà in tutti i modi di avere il figlio a casa almeno la sera della vigilia. A consolare la signora Cattaneo sarà la zia Ernesta che, fingendo, confermerà la presenza di Federico, mentre il ragioniere cercherà di convincere lo scrittore ad andare dalla madre almeno il giorno di Natale.

Intanto Marcello non riuscirà a non pensare a Roberta ma verrà consolato da Ludovica Brancia. In vista della partenza per la Sicilia, Maria, in assenza di Agnese, deciderà di preparare per Rocco e Salvatore dei piatti tipici per la sera del 24/12. Umberto Guarnieri deciderà di fare un regalo al figlio ma chiederà a Vittorio di farglielo recapitare a Federico. Intanto al Paradiso si assisterà ad un momento magico: arriverà Babbo Natale e Carletto e Serena saranno vestiti da elfi. Dopo aver preparato con tanto amore le pietanze, qualcuno mangerà di nascosto i piatti di Maria. Per questo motivo le Veneri prepareranno una sorpresa per Rocco, Salvo, Marcello e il capo magazziniere: una cena tutta per loro. Armando riceverà anche un regalo che lo farà commuovere.

Nel frattempo Stefania avrà un'idea per convincere Federico ad andare da sua madre. Lo scrittore correrà da Silvia, la donna sarà commossa quando vedrà entrare in casa suo figlio. I soci della Caffetteria passeranno invece il natale al lavoro mentre il dottor Conti deciderà di portare Beatrice e i nipoti a pranzo al Circolo.