I colpi di scena nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 5 non mancheranno e le puntate di dicembre si preannunciano decisamente dense di novità. Come svelato in anteprima sulle pagine di Tv Soap, ci sarà il ritorno in scena di un personaggio che, fino a questo momento, tutti credevano ormai morto e sepolto. Parliamo del marito di Agnese, l'uomo con il quale la donna ha condiviso molti dei suoi anni di vita prima che sparisse definitivamente nel nulla. Ebbene Giuseppe Amato è pronto a tornare a Milano e per Agnese non sarà sicuramente una bella notizia.

Il ritorno del marito di Agnese nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, nel corso degli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore trasmessi su Rai 1, Agnese si è avvicinata tantissimo ad Armando. Il rapporto tra i due è diventato sempre più stretto al punto che i due prenderanno in seria considerazione l'ipotesi di annunciare pubblicamente la loro relazione.

L'intento, infatti, è quello di mettere al corrente i figli della donna di questa storia d'amore, in modo tale che Agnese e Armando possano vivere in serenità il loro rapporto, senza doversi nascondere.

Giuseppe Amato non è morto: il marito di Agnese ritorna al Paradiso

Ma questo idillio d'amore potrebbe essere spazzato via dal ritorno, del tutto inaspettato, di Giuseppe Amato.

Il marito di Agnese rimetterà di nuovo piede a Milano.

Dell'uomo si erano perse le tracce, al punto che Agnese non riusciva più a rintracciarlo e tutti lo avevano dato ormai per morto. Ma non sarà così e il suo rientro in città finirà per avere delle ripercussioni anche sul rapporto tra Agnese e Armando: come se la caveranno i due protagonisti de Il Paradiso delle signore?

Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Prosegue il boom di ascolti de Il Paradiso delle signore nel pomeriggio di Rai 1

In attesa di vedere in onda questi nuovi attesissimi episodi della soap opera, va detto che dal punto di vista degli ascolti si conferma il clamoroso successo de Il Paradiso delle signore su Rai 1.

La media supera costantemente la soglia dei 2,2 milioni di spettatori, pari ad uno share che oscilla tra il 16 e il 18%.

Numeri che spesse volte, nel corso della settimana, permettono alla serie trasmessa da mamma Rai di avere la meglio nella gara degli ascolti contro Il Segreto, la celebre soap opera spagnola trasmessa su Canale 5, che si sta avviando verso il gran finale di sempre dato che in patria ha già chiuso i battenti dopo il costante calo di ascolti registrato negli ultimi anni. Un grande successo, quindi, per la soap di Rai 1 che fa ben sperare anche in vista di nuove riconferme per il futuro.