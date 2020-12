Elisabetta Gregoraci dalla casa del Grande Fratello Vip torna a parlare del suo ex marito Flavio Briatore. Complici le ultime discussioni che ci sono state in casa con Giulia Salemi, la showgirl calabrese ha avuto un nuovo confronto in casa con la giovane influencer, facendole presente che prima aveva detto di non voler più parlare di questa vicenda e poi in puntata sono stati mostrati diversi confessionali di Giulia che tornava a parlare della querelle Briatore. Secondo la Gregoraci, il suo ex marito, non sarà per nulla contento di questa situazione.

Elisabetta Gregoraci preoccupata per la reazione di Briatore fuori dal GF Vip

A proposito di una possibile reazione di Briatore dopo tutto il polverone mediatico che si è creato, la showgirl calabrese non ha dubbi sul fatto che Flavio non l'abbia presa bene.

"A parte che so già che quello (Briatore) è incavolato di sicuro" ha dichiarato Elisabetta nel corso del confronto con la Salemi aggiungendo che non vuole più mettere in mezzo il suo ex marito in tutta questa situazione, dato che lui non sta facendo il Grande Fratello Vip e lei sa a prescindere che si arrabbia per essere stato tirato in ballo.

Nella casa del GF Vip, il nuovo confronto tra Elisabetta e Giulia Salemi al GF Vip

La Gregoraci ha precisato che lei in confessionale ha chiesto agli autori del reality show di non parlare più di questa faccenda e il GF Vip l'ha rispettata. Giulia, invece, ne avrebbe continuato a parlare nonostante avesse promesso ad Elisabetta di non voler più tornare sull'argomento.

E poi ancora la Gregoraci ha precisato che lei ha soltanto parlato dei pernottamenti 'gratis' che avrebbe chiesto Giulia al suo ex marito Flavio durante i soggiorni in Sardegna e che non avrebbe mai parlato di richieste di soldi da parte della Salemi. "Senti, non ho detto che tu vuoi le cose pagate.

Non fare la santarellina", ha sbroccato Elisabetta durante il confronto con la Salemi.

Flavio Briatore sarebbe furioso con la Gregoraci

Insomma una situazione decisamente molto tesa quella tra le due donne protagoniste di questo GF Vip 5 e c'è da scommettere che tale argomento sarà al centro di nuovi confronti durante la diretta del reality show in programma proprio stasera 4 dicembre su Canale 5.

Intanto, dalle pagine del settimanale Nuovo Tv è arrivata la notizia secondo la quale Briatore in effetti non sarebbe per nulla contento di quello che sta accadendo in queste settimane nella casa più spiata d'Italia, al punto che sarebbe pronto a rivedere anche gli accordi di divorzio presi in passato con la sua ex moglie.