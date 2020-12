Le anticipazioni de Il Paradiso selle signore 5 delle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre annunciano un addio, un ritorno inaspettato e un tradimento. Le Veneri organizzeranno una festa in onore di Roberta e Marcello, ma quest’ultimo non si presenterà all’evento. Quando la giovane Pellegrino scoprirà il motivo della sua assenza, deciderà di rompere il suo fidanzamento e di andare a Bologna senza di lui. Intanto il ritorno di Giuseppe Amato metterà a dura prova la relazione di Agnese e Armando.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: Roberta si confronta con Federico

Agnese sarà impegnata con i preparativi del presepe e chiederà a Salvatore e Rocco di aiutarla. Roberta, nel frattempo, comunicherà alle sue colleghe che presto si trasferirà a Bologna per intraprendere la carriera universitaria. La giovane Pellegrino avrà un ultimo confronto anche con l’ex fidanzato Federico. Anche se le loro strade si divideranno, ci saranno sempre l’uno per l’altra. La capocommessa Calligaris dovrà iniziare a cercare una nuova Venere per quando Roberta lascerà definitivamente Milano.

Il direttore del Paradiso delle signore avrà un’altra brillante idea: regalare i cesti natalizi alle clienti del grande magazzino milanese. Intanto, Marcello concluderà un accordo con il suo ex compagno di cella e patteggia la propria libertà.

Credendo di aver chiuso per sempre con il Mantovano, il giovane Barbieri chiederà alla fidanzata di diventare sua moglie.

Torna Giuseppe Amato, Agnese infelice

Al Circolo, Ludovica incontrerà Gabriella e Cosimo e cercherà di conquistare la simpatia della stilista, visto che presto diventerà la moglie del suo migliore amico.

Nel frattempo, a casa Amato ferveranno i preparativi del presepe e Agnese sarà finalmente pronta a rivelare a Salvatore e a Rocco che lei e Armando stanno insieme.

Purtroppo, un imprevisto manderà a monte tutto: Giuseppe Amato si presenterà improvvisamente a casa loro, lasciando di stucco la sua famiglia. Anche se suo marito è tornato a casa, la sarta non sarà felice di vederlo perché appunto adesso il suo cuore appartiene ad Armando.

Spoiler Il Paradiso delle signore, Marcello e Ludovica diventano complici

Le anticipazioni delle nuove puntate della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore rivelano che Luciano inviterà Federico a trascorrere la Vigilia di Natale con lui, Clelia e il piccolo Carlo.

Il ragazzo lo ringrazierà per l’invito e prometterà di dargli una risposta al più presto.

Visto che i cesti natalizi vanno a ruba, Vittorio Conti deciderà di prolungare la sua iniziativa. A casa Amato si respirerà un’aria molto tesa e il marito di Agnese sarà costretto a giustificare la sua lunga assenza dai familiari. Rocco, però, sarà l’unico a essere comprensivo nei confronti dell'uomo.

Giuseppe si rimboccherà le maniche e farà di tutto per riconquistare la fiducia del figlio Salvatore e della moglie Agnese. Nel frattempo, Armando ripenserà a tutti i bei momenti trascorsi con la sua amata Agnese e non potrà non soffrire. Le Veneri decideranno di organizzare una serata in onore di Roberta e Marcello e sceglieranno come luogo di festa un’ottima trattoria milanese.

Il Mantovano, intanto, minaccerà il suo ex compagno di cella: se infatti non troverà un alibi per la sua rapina, Roberta ne pagherà le conseguenze. Sentendosi in trappola, il giovane Barbieri si confiderà con Ludovica e si renderà conto che, per proteggere la sua amata, dovrà prendere una decisione drastica. Sarà così che Marcello e Ludovica diventeranno complici.

Marcello non si presenta alla festa

Giuseppe noterà che la sua famiglia è molto legata ad Armando e inizierà a sospettare che tra sua moglie e il signor Ferraris ci sia del tenero. Vista la situazione in cui si trova, però, il signor Amato terrà la bocca chiusa e sfrutterà il loro segreto a suo vantaggio.

Nel frattempo Marcello non si presenterà alla festa organizzata dalle Veneri e così la giovane Pellegrino andrà a cercarlo.

Ciò che la giovane vedrà davanti ai suoi occhi la lascerà di stucco. Con il cuore distrutto, Roberta confiderà alla sua migliore amica di aver colto in flagrante Marcello mentre baciava Ludovica. Determinata a dimenticare la sua storia con il fratello di Angela, la giovane Pellegrino saluterà tutti e si congederà.