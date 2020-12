Grandi sorprese in arrivo per tutti i fan di Can Yaman, l'attore turco diventato un vero e proprio sex symbol nel nostro paese che presto raddoppierà il suo impegno su Canale 5. Come anticipato sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Mediaset ha acquistato il diritti per la messa in onda della Serie TV Bay Yanlis. Trattasi di un prodotto che ha conquistato il successo in Turchia e che adesso si appresta a conquistare anche il gradimento del pubblico di Mediaset, pronto a seguire Can Yaman in questa nuova avventura professionale che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Bay Yanlis, Mediaset acquista i diritti della nuova serie tv con Can Yaman

Mediaset ha scelto di acquistare i diritti per la messa in onda di Bay Yanlis, ovvero Mr. Wrong (letteralmente, Signor Sbagliato). La serie andrà in onda il prossimo anno sempre su Canale 5 e nella versione italiana dovrebbe svilupparsi in una quarantina di episodi.

Per gli appassionati e i fan di Can Yaman sarà un vero e proprio "tuffo al cuore" dato che potranno risentire il profumo delle atmosfere di Bitter Sweet, la soap che nel 2019 ha reso popolare l'attore turco anche nel nostro Paese, portandolo a conquistare un'enorme popolarità.

Nel cast di Bay Yanlis presente anche Ozge Gurel già vista con Can in Bitter Sweet

E in questa nuova serie tv, Can abbandonerà la fisicità rude sfoggiata in DayDreamer per riprendere un look curatissimo e molto metropolitano che gli permetterà di immedesimarsi nei panni di Ozgur Atasoy, un brillante ristoratore.

Al suo fianco la bellissima Ozge Gurel, l'attrice protagonista di Bitter Sweet che questa volta vestirà i panni di Ezgi, ragazza dal cuore perennemente spezzato.

Ma quello con Bay Yanlis, alias Mr.Wrong, non sarà l'unico impegno del prossimo anno per Can Yaman. L'attore, infatti, continuerà a essere impegnato nelle vesti di Can Divit, l'amatissimo fotografo della serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno.

DayDreamer approda nella prima serata di Canale 5 da gennaio 2021

Complice il grande successo che la serie ha ottenuto nel corso di questi mesi di messa in onda, in casa Mediaset si è scelto di puntare su questo prodotto per la prima serata di Canale 5 del mese di gennaio 2021. Le nuove puntate della storia d'amore tra Can e Sanem approderanno alle 21:30 del giovedì sera.

E i colpi di scena, anche in questo caso, non mancheranno. Le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer rivelano che per Can e Sanem ci sarà un nuovo duro momento da affrontare. Il fotografo, infatti, deciderà di lasciare Istanbul e farà perdere le sue tracce per oltre un anno, lasciando da sola Sanem che cadrà nel vortice della depressione, tanto da finire ricoverata in una clinica specializzata.