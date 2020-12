Con l'episodio di lunedì 14 dicembre inizia una nuova settimana al Paradiso delle Signore. Come si può apprendere dalle trame da poco diffuse, nel corso dell'appuntamento del primo giorno della settimana si assisterà a delle importanti rivelazioni. Il giovane Barbieri deciderà di chiedere a Roberta di sposarlo, mentre Agnese sarà sicura di rivelare la sua storia con Armando a Salvatore e Rocco. Purtroppo questo momento tanto atteso verrà interrotto dal marito di Agnese. Giuseppe, dopo un lungo periodo di assenza, tornerà a casa Amato.

Roberta comunica alle Veneri che lascerà Milano

Nell'appuntamento del 14 dicembre la signora Amato raccomanderà a Salvatore e Rocco di essere puntuali la sera in cui dovranno realizzare, come da tradizione, il presepe in casa Amato.

Agnese farà di tutto per approfittare di questo momento per rivelare ai ragazzi la relazione tra lei e Armando, anche se sarà sempre titubante in quanto non avrà minimamente idea circa la reazione dei giovani. Nel frattempo per la giovane Pellegrino arriverà l'ora di comunicare alle Veneri la sua decisione di trasferirsi a Bologna per inseguire il sogno di diventare ingegnere. Tuttavia, per lei arriverà il momento di salutare anche Federico. Nonostante le loro vite abbiano preso strade differenti, l'affetto che ha legato l'una con l'altro sarà indissolubile. I due giovani, infatti, si sono amati tanto.

La preparazione del presepe

L'imminente e annunciata partenza di Roberta per Bologna, porterà Clelia a mettersi in moto per cercare una Venere che la sostituisca.

Nel frattempo il direttore del grande magazzino non smetterà di coccolare le sue clienti, soprattutto in vista delle festività natalizie. Il dottor Conti infatti deciderà di regalare ad ogni cliente un cesto contenente alcuni prodotti tipici molto ricercati e alquanto squisiti. Intanto il povero Barbieri, stanco dei ricatti del Mantovano, cercherà di negoziare la sua libertà.

Dato che la storia tra lui e l'ex compagno della malavita sembrerà ormai finita, per Marcello arriverà il momento di chiedere la mano alla sua amata Roberta. Nel corso dell'episodio di lunedì, Ludovica Brancia di Montalto tornerà a Milano e si recherà al Circolo dove incontrerà Cosimo e Gabriella. La donna approfitterà del momento per conquistare la fiducia della stilista dato che presto diventerà la moglie del suo migliore amico.

Intanto in casa Amato, Agnese in compagnia di Rocco e Salvatore ultimerà il presepe. La donna sarà pronta e sicura di rivelare la relazione tra lei e il capo magazziniere, quando verrà all'improvviso interrotta dall'arrivo di Giuseppe.