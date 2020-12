Nel corso delle prossime settimane di programmazione nella soap opera Una vita non mancheranno i colpi di scena. Le anticipazioni dicono che Susana Seler (Amparo Fernandez) farà un’amara scoperta dopo aver creduto di aver trovato l’uomo adatto a lei.

L’ex sarta rimarrà delusa da Armando Caballero (Antonio Lozaro), che durante una loro uscita le dirà di essere stato sposato. La zia di Liberto non riuscirà proprio ad accettare il fatto di aver intrapreso una frequentazione con una persona divorziata, infatti troverà qualsiasi scusa per prenderne le distanze.

Una vita, spoiler: Susana gelosa di Armando e Felicia

Nelle puntate che i telespettatori italiani seguiranno prossimamente su Canale 5, Susana comincerà a manifestare un certo interesse sentimentale nei confronti della new entry Armando. L’ex sarta farà la conoscenza dell’uomo grazie al nipote Liberto (Jorge Pobes), avendo trascorso con lo stesso delle serate in ateneo. Sin dal primo momento la donna apprezzerà parecchio le battute del nuovo arrivato e il suo buonumore non passerà di certo inosservato a Rosina (Sandra Marchena). Quest’ultima infatti, quando si accorgerà che Susana potrebbe essersi presa una cotta per il diplomatico, si servirà della complicità del marito per far nascere una storia d’amore tra i due.

Con il passare dei giorni l’ex sarta inizierà a mostrarsi gelosa di Felicia (Susana Soleto), infatti Armando - durante la sua frequentazione a il Nuovo Secolo XX - scambierà diverse battute con la ristoratrice.

Successivamente Susana ammetterà a Rosina di provare qualcosa per Armando, in particolare quando quest’ultimo le dirà di non avere nessuna pretesa verso Felicia.

Rosina sostiene la zia di Liberto, l’ex sarta apprende che Caballero è stato sposato

A questo punto Susana Seler accetterà di mangiare del sushi con il diplomatico, preparato proprio dall’uomo.

Poi l'ex sarta esigerà che la moglie di Liberto la accompagni a un nuovo appuntamento con Armando. La situazione prenderà però una brutta piega, quando Susana si domanderà per quale motivo un uomo come Caballero non abbia ancora trovato la sua metà. L’ex sarta affronterà tale argomento e la risposta del diplomatico non le piacerà per niente. La zia di Liberto resterà infatti sconvolta quando Armando le dirà di essere divorziato.

Susana a questo punto comincerà a sentirsi in colpa per aver frequentato una persona contro i principi morali di Dio. Infine la donna, temendo dei pettegolezzi su di lei, farà di tutto per non incontrare le vicine di casa. Nonostante ciò però Susana non riuscirà a frenare i sentimenti che prova per Armando, anche se inizierà progressivamente a evitarlo.