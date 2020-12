Le anticipazioni della puntata di mercoledì 23 dicembre de Il Paradiso delle Signore 5 preannunciano un episodio ricco di imprevisti. Al Paradiso arriverà Babbo Natale e Carletto e Serena avranno l'onore di essere i suoi Elfi. Quando tutto sembrerà andare per il verso giusto, a casa Conti Marta chiamerà Vittorio: la giovane fotografa non riuscirà a partire per l'Italia a causa di una tempesta di neve. Quindi Conti passerà le feste in compagnia di Beatrice, Pietro e Serena come una vera famiglia.

Beatrice si licenzia dal Circolo

Nel corso della 53^ puntata, mancherà poco alla partenza di Maria per la Sicilia.

La ragazza non rinuncerà a trascorrere le festività natalizie nel suo paese di origine, ma prima di partire si sentirà in dovere di fare un piccolo gesto per i ragazzi Amato. In assenza di Agnese infatti, la giovane Puglisi deciderà di preparare dei piatti prelibati per la cena della Vigilia per consolare Rocco e Salvatore dalla momentanea assenza della madre. Intanto al Circolo si assisterà a una discussione tra il personale e Pietro e Serena. I nipoti del dottor Conti saranno arrabbiati con i datori di lavoro della madre per averle revocato le ferie per le feste. Per tale ragione Beatrice non resisterà più e deciderà di licenziarsi.

Marta non riesce a tornare in Italia

Nel frattempo, il ragioniere starà pensando al regalo da fare a Carletto (il figlio di Clelia) e chiederà un parere a Federico.

Anche Umberto deciderà di fare un dono al giovane Cattaneo: ormai è suo figlio e non rinuncerà a farlo felice. Per lui, il commendatore avrà comprato un presepe ma, vista la situazione, pregherà Vittorio di consegnarlo lui a Federico.

Intanto al grande magazzino lo staff sarà in fermento per l'arrivo di un ospite molto speciale: Babbo Natale. Quest'anno avrà degli accompagnatori speciali: Carletto e Serena saranno i suoi Elfi.

Nel corso della puntata di mercoledì 23 dicembre, a casa di Vittorio si creerà un'atmosfera molto tranquilla e serena. Tutto sembrerà andare per il verso giusto, ma arriverà una telefonata inaspettata: Marta non riuscirà a tornare in Italia. Una tempesta di neve impedirà alla donna di partire da New York per raggiungere la sua famiglia a Natale. Di conseguenza Vittorio trascorrerà le feste insieme a Pietro, Serena e la cognata Beatrice.

Per scoprire tutti gli altri dettagli della puntata basterà seguire l'appuntamento di mercoledì 23 dicembre, come al solito, su Rai 1 alle ore 15:55 circa. Per rivedere tutti gli episodi della soap opera basta connettersi sul sito web di Rai Play.