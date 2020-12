Nella puntata Il Paradiso delle Signore di martedì 22 dicembre, Ludovica e Marcello saranno molto vicini. Bergamini, devastato dalla decisione di Roberta di lasciarlo, troverà conforto proprio nella bella Brancia, con la quale si è scambiato il bacio che ha determinato la chiusura della relazione con la fidanzata.

Roberta non sa che Marcello ha agito in quel modo per salvarle la vita e tenerla lontana dal Mantovano. Dal canto suo, il povero Bergamini ha il cuore spezzato e sembra non riprendersi, facendo preoccupare non poco Salvatore e Laura.

Nel frattempo, Adelaide è in attesa della risposta da parte di Beatrice: accetterà di lasciare Milano per andare in montagna a sue spese?

La scelta della vedova Conti farà andare su tutte le furie la contessa, che inizierà una guerra fredda contro di lei.

Il Paradiso delle Signore: Ludovica e Marcello molto vicini

Roberta non ha intenzione di tornare sui suoi passi, ormai ha deciso di voltare pagina e rifarsi una vita a Bologna. Questo devasta Marcello, che non riesce a darsi pace nonostante sia felice di aver salvato la fidanzata dal pericoloso Mantovano.

Stando alle nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, sarà Ludovica a mostrarsi un valido sostegno per Marcello. Salvatore e Laura noteranno la complicità che si è creata tra i due e non ne saranno per niente felici. Bergamini però non potrà fare altro che raccogliere i cocci e provare ad andare avanti.

Adelaide contro Beatrice nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore

Federico sarà ancora restio a riappacificarsi del tutto con Silvia, che considera ancora responsabile della sua infelicità. Luciano, nonostante tutto, prova a convincerlo a passare il Natale con la madre, che ora si trova da sola a casa. Le uniche persone che le sono rimaste accanto sono Stefania e la zia Ernesta.

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 22 dicembre, Vittorio difenderà la cognata Beatrice quando verrà a sapere che le sono state rifiutate le ferie. Adelaide rimarrà sorpresa dalla reazione di Conti, fin troppo eccessiva per una donna che non è sua moglie.

L'astio della contessa nei confronti di Beatrice aumenterà quando quest'ultima declinerà il suo invito a passare le vacanze di Natale in montagna a spese del Circolo.

Come ha osato mettersi contro di lei? A quel punto, Adelaide inizierà a vedere con sospetto Beatrice.

La vedova Conti sottovaluterà la pericolosità di Adelaide e andrà avanti per la sua strada. Il suo desiderio è quello di passare il Natale con Pietro e Serena, specie nel primo anno in cui non ci sarà la presenza di Edoardo. Festività che Beatrice non dimenticherà mai.