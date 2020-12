Momenti di tensione tra Giulia Salemi e Dayane Mello all'interno del Grande Fratello Vip 2020. In seguito ad un gioco nel quale i nuovi entrati hanno dovuto effettuare un parere sui veterani, è nata una discussione fra le due concorrenti. La brasiliana si è indispettita perché l'influencer l'ha nominata come inquilina più antipatica. L'italo persiana ha provato a spiegare alla modella di essere stata in difficoltà ed è stato il Grande Fratello a proporre di spostare l'attenzione sulla persona con meno humour. Solo in quel caso la scelta è ricaduta su Mello. "Non te la puoi prendere per un gioco.

Per me le cose importanti sono altre", ha affermato Giulia. Dayane, dalla sua, ha fatto intendere che qualcosa è cambiato sul loro rapporto tanto da dire: "Ti guardo diversamente".

Dayane Mello a Giulia Salemi: 'L'antipatia non mi appartiene'

La brasiliana, trovandosi in salotto con Giulia, le ha fatto sapere di non aver apprezzato la scelta dell'influencer di nomimarla come la più antipatica. "Abbiamo passato dei momenti bellissimi e ti ho aiutata tanto. Adesso ti guardo diversamente", ha affermato Dayane. Salemi ha tentato di difendersi sin da subito dichiarando di non avere idea su chi selezionare. "Non me la prendo, ma l'antipatia non mi appartiene", ha detto Mello. L'italo-persiana ha continuato, poi, con il suo ragionamento.

"Questo è un gioco per mettere zizzania.

Per me le cose importanti qui dentro sono altre come le videoclip e le nomination. Io ti ho sempre difesa e non penso cose negative su di te", ha dichiarato Giulia soffermandosi anche su Pierpaolo Pretelli che non se l'è presa quando la stessa influencer l'ha nominato come invisibile. Dayane ha replicato: "Stai solo girando la frittata. Il nostro rapporto non cambia.

Però, se un domani sarò difficoltà a fare la nomination tu sarai la mia scelta".

Giulia Salemi a Dayane: 'Ti proteggo quando è importante'

Giula ha tentato in tutti i modi di spiegarsi con la brasiliana. "Te lo ribadisco che non ho mai detto nessuna parola dietro di te. Se avessi saputo che reagivi così non l'avrei messo il tuo nome", ha dichiarato Salemi evidenziando che a farla stare male è stata la reazione di Dayane.

"Questo è un gioco e dovevi dire la verità", ha risposto Mello. Con le mani nei capelli, l'italo-persiana ha affermato successivamente: "Io ti proteggo quando è importante. Nella vita reale se tu avrai bisogno io ci sarò per te". Dayane ha replicato di aver sempre protetto le persone che le stanno accanto. "Tu eri tra le mie preferite ma le cose cambiano", ha detto la brasiliana chiedendo, in seguito, se Giulia si potesse arrabbiare in caso di nomination.

L'italo-persiana ha risposto affermativamente e la modella ha reagito dicendo che anche in quel caso si tratterebbe di un gioco. "Penso di averti sempre dimostrato affetto e comprensione", ha dichiarato Giulia. Mello ha poi detto che è questo è un gioco crudele. "Io non ho inteso antipatia ma humour", ha provato a difendersi ancora una volta Salemi.

Dayane ha poi sottolineato di averla sempre difesa anche contro Elisabetta Gregoraci. Le due si sono lasciate con Giulia che ha chiesto ancora scusa per la scelta che ha fatto. Dayane ha accettato senza tanta convinzione.